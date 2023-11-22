"Не хочу его защищать": Отец Шарлота высказался о задержании сына

Отец певца и блогера Эдуарда Шарлота Валерий заявил, что перестал общаться с 25-летним сыном из-за его политических взглядов. Как узнал SHOT, сначала мужчина пытался объяснить наследнику, что не стоит так себя вести, но потом просто отпустил ситуацию.

Отец Шарлота рассказал о непростых отношениях с сыном. Видео © Telegram / SHOT

Как рассказал Валерий, живущий в Самаре, сын даже не оставил ему контактов, когда уезжал в Ереван. Поэтому о прилёте своего ребёнка в Россию он узнал из СМИ. Выходки Эдуарда Валерий не одобряет, но хотел бы "понять, что им движет".