"Не хочу его защищать": Отец Шарлота высказался о задержании сына
SHOT: Отец Шарлота перестал общаться с сыном из-за его политических взглядов
Отец певца и блогера Эдуарда Шарлота Валерий заявил, что перестал общаться с 25-летним сыном из-за его политических взглядов. Как узнал SHOT, сначала мужчина пытался объяснить наследнику, что не стоит так себя вести, но потом просто отпустил ситуацию.
Отец Шарлота рассказал о непростых отношениях с сыном. Видео © Telegram / SHOT
Как рассказал Валерий, живущий в Самаре, сын даже не оставил ему контактов, когда уезжал в Ереван. Поэтому о прилёте своего ребёнка в Россию он узнал из СМИ. Выходки Эдуарда Валерий не одобряет, но хотел бы "понять, что им движет".
"Я не хочу его защищать, но и не собираюсь его каким-то изгоем считать. Моё отношение к этому с большим вопросительным знаком. Я не нервничаю. Я жду развития ситуации. Если она уже будет как-то негативно складываться, то будем думать", — поделился Валерий Шарлот.
Как сообщал Лайф, Эдуарда Шарлота задержали ночью 22 ноября в аэропорту Санкт-Петербурга, куда он прилетел из Еревана. В июне утративший популярность певец выступал с провокационными высказываниями и даже сжёг на камеру российский паспорт. Артист также заявил, что не считает себя гражданином России и хочет переехать в Киев. Его выходки без внимания не остались: общественники обратились с жалобой в полицию. Однако спустя время певец затосковал по родине и решил вернуться в Россию на деньги фанатов. Как узнал Лайф, за такие выкрутасы исполнителю грозит арест на 15 суток и штрафы за неуважение к обществу, дискредитацию ВС РФ, а также за умышленную порчу паспорта.
Кадр из видео Telegram / SHOT