"Больше так не буду": Певец Шарлот на камеру покаялся за то, что сжёг российский паспорт
Певец Шарлот извинился за сжигание паспорта
Певец Эдуард Шарлот на камеру извинился за то, что сжёг российский паспорт. По его словам, это произошло из-за того, что он был "ошибочно помешан на ложной информации". Кадры допроса исполнителя опубликовала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в телеграм-канале.
Сжёгший паспорт певец Шарлот на допросе после приезда в Россию. Видео © Telegram / Екатерина Мизулина
"Был ошибочно помешан на ложной информации. Простите. Я больше так не буду", — объяснил исполнитель хита "Щека на щёку" свои действия на допросе.
Мизулина, комментируя "признание" молодого артиста, заявила, что тот "не совсем адекватно оценивает ситуацию".
Как сообщал Лайф, Эдуарда Шарлота задержали ночью 22 ноября в аэропорту Санкт-Петербурга, куда он прилетел из Еревана. В июне утративший популярность певец выступал с провокационными высказываниями и даже сжёг на камеру российский паспорт. Артист также заявил, что не считает себя гражданином России и хочет переехать в Киев. Его выходки без внимания не остались: общественники обратились с жалобой в полицию. Однако спустя время певец затосковал по родине и решил вернуться в Россию на деньги фанатов.
Кадр из видео Telegram / Екатерина Мизулина