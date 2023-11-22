"Больше так не буду": Певец Шарлот на камеру покаялся за то, что сжёг российский паспорт

Певец Эдуард Шарлот на камеру извинился за то, что сжёг российский паспорт. По его словам, это произошло из-за того, что он был "ошибочно помешан на ложной информации". Кадры допроса исполнителя опубликовала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в телеграм-канале.

Сжёгший паспорт певец Шарлот на допросе после приезда в Россию. Видео © Telegram / Екатерина Мизулина

"Был ошибочно помешан на ложной информации. Простите. Я больше так не буду", — объяснил исполнитель хита "Щека на щёку" свои действия на допросе.