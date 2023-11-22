"Насколько я знаю, он умер": SHAMAN колко ответил на вопрос о сжёгшем паспорт Шарлоте

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) высказался по поводу инцидента со сжиганием паспорта музыкантом Шарлотом. Исполнитель хита "Я русский" отметил, что думал, что его коллега по сцене умер (Шарлот ранее инсценировал свою смерть).

SHAMAN (Ярослав Дронов) на пресс-конференции в Санкт-Петербурге высказался по поводу выходки певца Шарлота. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"

"Насколько я знаю, он умер. А о мёртвых по русской православной традиции либо хорошо, либо никак", — приводит слова SHAMAN "Mash на Мойке".

Как пишет телеграм-канал, отношения между двумя артистами довольно неоднозначные. Несколько дней назад Шарлот вызвал SHAMAN на батл, но не успел с ним "сразиться". По прилёте в Пулково ночью 22 ноября Шарлота задержал центр "Э" прямо в день рождения оппонента. К слову, SHAMAN отмечает свой праздник в Питере мощным двухдневным концертом.