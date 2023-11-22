"Насколько я знаю, он умер": SHAMAN колко ответил на вопрос о сжёгшем паспорт Шарлоте
SHAMAN — о задержанном в Пулково Шарлоте: Насколько я знаю, он умер
SHAMAN, Эдуард Шарлот. Обложка © ТАСС / Александр Щербак, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sharl.ot
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) высказался по поводу инцидента со сжиганием паспорта музыкантом Шарлотом. Исполнитель хита "Я русский" отметил, что думал, что его коллега по сцене умер (Шарлот ранее инсценировал свою смерть).
SHAMAN (Ярослав Дронов) на пресс-конференции в Санкт-Петербурге высказался по поводу выходки певца Шарлота. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"
"Насколько я знаю, он умер. А о мёртвых по русской православной традиции либо хорошо, либо никак", — приводит слова SHAMAN "Mash на Мойке".
Как пишет телеграм-канал, отношения между двумя артистами довольно неоднозначные. Несколько дней назад Шарлот вызвал SHAMAN на батл, но не успел с ним "сразиться". По прилёте в Пулково ночью 22 ноября Шарлота задержал центр "Э" прямо в день рождения оппонента. К слову, SHAMAN отмечает свой праздник в Питере мощным двухдневным концертом.
Также SHAMAN прокомментировал недавний "кавер" Дани Милохина на песню "Я русский". По словам артиста, он доволен тем, что его песни оставляют неравнодушными.
Напомним, что певца Эдуарда Шарлота задержали ночью 22 ноября в аэропорту Санкт-Петербурга, куда он прилетел из Еревана. В июне утративший популярность певец выступал с провокационными высказываниями и даже сжёг на камеру российский паспорт. Артист также заявил, что не считает себя гражданином России и хочет переехать в Киев. Его выходки без внимания не остались: общественники обратились с жалобой в полицию. Однако спустя время певец затосковал по родине и решил вернуться в Россию на деньги фанатов. Как узнал Лайф, за такие выкрутасы исполнителю грозит арест на 15 суток и штрафы за неуважение к обществу, дискредитацию ВС РФ, а также за умышленную порчу паспорта.