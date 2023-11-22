"Делает с усмешкой": Мизулина не поверила в покаяние Шарлота после задержания и ареста

Правоохранительным органам необходимо тщательнее разобраться в ситуации вокруг блогера и музыканта Шарлота. Такое заявление сделала глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина. Она обратила внимание, что многим непонятно, почему к певцу применили слишком мягкие административные меры наказания за его поступки и высказывания.

Видеообращение главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, где она рассказывает, что к Шарлоту применили слишком мягкие меры наказания. Видео © телеканал "360"

"Лига безопасного интернета обращалась в Следственный комитет и МВД России в связи с деятельностью блогера Шарлота, который систематически дискредитировал Российскую армию, оскорблял нашу страну, оскорблял президента нашей страны, чувства верующих и патриарха Кирилла, а также совершал различные провокационные выходки в своих видео, например сжигал паспорт гражданина России", — указала Мизулина в беседе с телеканалом "360".

Она напомнила, что Шарлота задержали сотрудники правоохранительных органов в Пулково в среду, 22 ноября. Глава Лиги безопасного интернета до конца не понимает, как Шарлот въехал на территорию России, ведь он сжёг свой паспорт, а по информации ЛБИ, артист не выезжал из России по загранпаспорту.

Общественница добавила, что многие люди задаются вопросом, почему к певцу применили такие мягкие меры наказания, а не привлекли к уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих или за дискредитацию нашей армии. Мизулина подчеркнула, что провокации, которые совершал Шарлот, были сделаны в абсолютно грубой и хамской форме по отношению к участникам СВО, да и ко всем россиянам. Глава Лиги безопасного интернета подчеркнула, что недавние раскаяния певца выглядят абсолютно неискренними.

"Да и раскаяние и извинение блогера, которые появились на видео, конечно, не выглядят искренними, понятно, что он делает это с некоторой усмешкой", — заключила глава ЛБИ.