"Делает с усмешкой": Мизулина не поверила в покаяние Шарлота после задержания и ареста
Мизулина: Правоохранителям нужно тщательнее изучить действия певца Шарлота
Правоохранительным органам необходимо тщательнее разобраться в ситуации вокруг блогера и музыканта Шарлота. Такое заявление сделала глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина. Она обратила внимание, что многим непонятно, почему к певцу применили слишком мягкие административные меры наказания за его поступки и высказывания.
Видеообращение главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, где она рассказывает, что к Шарлоту применили слишком мягкие меры наказания. Видео © телеканал "360"
"Лига безопасного интернета обращалась в Следственный комитет и МВД России в связи с деятельностью блогера Шарлота, который систематически дискредитировал Российскую армию, оскорблял нашу страну, оскорблял президента нашей страны, чувства верующих и патриарха Кирилла, а также совершал различные провокационные выходки в своих видео, например сжигал паспорт гражданина России", — указала Мизулина в беседе с телеканалом "360".
Она напомнила, что Шарлота задержали сотрудники правоохранительных органов в Пулково в среду, 22 ноября. Глава Лиги безопасного интернета до конца не понимает, как Шарлот въехал на территорию России, ведь он сжёг свой паспорт, а по информации ЛБИ, артист не выезжал из России по загранпаспорту.
Общественница добавила, что многие люди задаются вопросом, почему к певцу применили такие мягкие меры наказания, а не привлекли к уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих или за дискредитацию нашей армии. Мизулина подчеркнула, что провокации, которые совершал Шарлот, были сделаны в абсолютно грубой и хамской форме по отношению к участникам СВО, да и ко всем россиянам. Глава Лиги безопасного интернета подчеркнула, что недавние раскаяния певца выглядят абсолютно неискренними.
"Да и раскаяние и извинение блогера, которые появились на видео, конечно, не выглядят искренними, понятно, что он делает это с некоторой усмешкой", — заключила глава ЛБИ.
Арестованный на 13 суток Шарлот заявил, что хочет "смыть с себя позор". Видео © LIFE
Напомним, Эдуарда Шарлота задержали в ночь на 22 ноября в аэропорту Санкт-Петербурга, куда он прилетел из Еревана. Летом утративший популярность певец выступил с провокационными высказываниями и даже сжёг на камеру российский паспорт. Кроме того, он заявил, что не считает себя гражданином РФ и хочет переехать в Киев. Выходки Шарлота без внимания не остались — общественники обратились с жалобой в полицию. Но спустя время певец затосковал по родине и решил вернуться в Россию на деньги фанатов. Также он извинился за сжигание паспорта. На артиста оформили протоколы по трём административным статьям, а его отец отказался защищать сына. Лайф узнал, что Шарлоту грозит реальный срок из-за видео с георгиевской лентой.
ТАСС / Объединённая пресс-служба судов