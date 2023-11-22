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22 ноября, 13:27

"Одержим тенью": Психолог объяснил, чем вызвано неадекватное поведение певца Шарлота

Психолог Вафин: Действия Шарлота могут быть вызваны отчаянием из-за эмиграции

<p>Эдуард Шарлот. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/sharlot?z=photo55222772_457242577/photos55222772" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Эдуард Шарлот</a></p>

Эдуард Шарлот. Обложка © VK / Эдуард Шарлот

Провокационное поведение певца Шарлота, за которое ему теперь грозит реальное лишение свободы, может быть вызвано отчаянием из-за эмиграции. Это состояние запустило негативные психические процессы, считает психолог Артур Вафин.

"Эдуард Шарлот явно одержим даймоном трикстера, то есть тенью, как сказал бы Карл Юнг. Это бессознательное провокатора, которое затмевает разум и толкает на абсолютно нерациональные поступки. Сжечь паспорт — это то же самое, что нанести себе физический вред, ведь паспорт — это символическая кожа гражданина того или иного государства, броня, гарантирующая защиту, но также накладывающая определённые обязательства", — приводит слова эксперта интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Психолог, вспоминая слова писателя Эдуарда Лимонова, отметил, что русского человека на Западе ждёт разочарование. Эмигранты без денег и связей за рубежом становятся маргиналами, в результате чего неудовлетворённость своим положением может привести к проблемам с психикой, пояснил Вафин.

Шарлоту грозит реальный срок из-за видео с георгиевской лентой

Шарлоту грозит реальный срок из-за видео с георгиевской лентой

Напомним, что певца Шарлота задержали в аэропорту Санкт-Петербурга сегодня, 22 ноября. В июне утративший популярность певец выступил с провокационными высказываниями и даже сжёг на камеру российский паспорт. Артист также заявил, что не считает себя гражданином РФ и хочет переехать в Киев. Его выходки без внимания не остались: общественники обратились с жалобой в полицию. Но спустя время певец затосковал по родине и решил вернуться в Россию на деньги фанатов. Также он извинился за сжигание паспорта. На артиста оформили протоколы по трём административным статьям, а его отец отказался защищать сына.

Ян Поланин
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