"Одержим тенью": Психолог объяснил, чем вызвано неадекватное поведение певца Шарлота

"Эдуард Шарлот явно одержим даймоном трикстера, то есть тенью, как сказал бы Карл Юнг. Это бессознательное провокатора, которое затмевает разум и толкает на абсолютно нерациональные поступки. Сжечь паспорт — это то же самое, что нанести себе физический вред, ведь паспорт — это символическая кожа гражданина того или иного государства, броня, гарантирующая защиту, но также накладывающая определённые обязательства", — приводит слова эксперта интернет-издание "Подмосковье сегодня".