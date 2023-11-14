Пранкеры развели главу латвийского МИД и узнали, как он на самом деле относится к Украине
Глава МИД Латвии Кариньш сообщил пранкерам, что его не радует помощь Киеву
Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш проговорился об истинном отношении к помощи Украине во время разговора с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексем Столяровым). Запись беседы доступна в их сообществе в соцсети "ВКонтакте".
По словам политика, лидеры стран Европы и Североатлантического альянса понимают, что конфликт на Украине не прекратится в ближайшее время и "будет стоить денег" для государств, оказывающих поддержку Киеву.
"Мы помогали им в восстановлении, мы помогали им оружием, мы помогали им чем могли. Это гуманитарная помощь, лекарства, всё, всё. И нас это не радует", — пояснил Кариньш во время беседы с пранкерами, думая, что общается с высокопоставленным африканским политиком.
Напомним, в ноябре премьер-министр Италии Джорджа Мелони тоже пообщалась с пранкерами Вованом и Лексусом и сделала ряд интересных заявлений, в частности признала провал контрнаступления ВСУ и ошарашила высказыванием, что не видит ничего плохого в героизации нациста Степана Бандеры киевской властью. Позднее выяснилось, что после звонка российских пранкеров советник Мелони ушёл в отставку.
ТАСС / EPA / VALDA KALNINA