Пранкеры развели главу латвийского МИД и узнали, как он на самом деле относится к Украине

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш проговорился об истинном отношении к помощи Украине во время разговора с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексем Столяровым). Запись беседы доступна в их сообществе в соцсети "ВКонтакте".

По словам политика, лидеры стран Европы и Североатлантического альянса понимают, что конфликт на Украине не прекратится в ближайшее время и "будет стоить денег" для государств, оказывающих поддержку Киеву.