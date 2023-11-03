В Италии попытались оправдать Мелони после её скандального разговора с пранкерами
Секретарь Совмина Италии: Премьер Мелони сразу поняла, что говорит с пранкерами
Глава итальянского правительства Джорджа Мелони. Обложка © ТАСС/ АР / Alastair Grant
Секретарь Совета министров Италии Альфредо Мантовано попытался оправдать главу итальянского правительства Джорджу Мелони после её скандального разговора с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. В беседе с журналистами он заявил, что председатель кабмина "сразу поняла", что беседует с пранкерами.
Так, корреспондент газеты il Fatto Quotidiano на видео задал представителю власти вопрос, когда Мелони поняла, что говорит не с представителем Африканского союза, а с пранкерами?
"Председатель Совета министров поняла это сразу", — заявил чиновник, курирующий в кабмине вопросы безопасности страны.
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Несколько дней назад премьер-министр Италии Джорджа Мелони пообщалась с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) и сделала ряд интересных заявлений, в частности признав провал контрнаступления ВСУ. Мелони также отметила, что не видит ничего плохого в героизации нациста Степана Бандеры киевскими властями.