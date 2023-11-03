В Италии попытались оправдать Мелони после её скандального разговора с пранкерами

Секретарь Совета министров Италии Альфредо Мантовано попытался оправдать главу итальянского правительства Джорджу Мелони после её скандального разговора с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. В беседе с журналистами он заявил, что председатель кабмина "сразу поняла", что беседует с пранкерами.