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2 ноября, 21:59

В Италии попытались оправдать Мелони после её скандального разговора с пранкерами

Секретарь Совмина Италии: Премьер Мелони сразу поняла, что говорит с пранкерами

<p>Глава итальянского правительства Джорджа Мелони. Обложка © ТАСС/ АР / Alastair Grant</p>

Глава итальянского правительства Джорджа Мелони. Обложка © ТАСС/ АР / Alastair Grant

Секретарь Совета министров Италии Альфредо Мантовано попытался оправдать главу итальянского правительства Джорджу Мелони после её скандального разговора с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. В беседе с журналистами он заявил, что председатель кабмина "сразу поняла", что беседует с пранкерами.

Так, корреспондент газеты il Fatto Quotidiano на видео задал представителю власти вопрос, когда Мелони поняла, что говорит не с представителем Африканского союза, а с пранкерами?

"Председатель Совета министров поняла это сразу", — заявил чиновник, курирующий в кабмине вопросы безопасности страны.

"Провал планетарного масштаба": В Италии жёстко раскритиковали Мелони после её разговора с пранкерами

"Провал планетарного масштаба": В Италии жёстко раскритиковали Мелони после её разговора с пранкерами

Несколько дней назад премьер-министр Италии Джорджа Мелони пообщалась с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) и сделала ряд интересных заявлений, в частности признав провал контрнаступления ВСУ. Мелони также отметила, что не видит ничего плохого в героизации нациста Степана Бандеры киевскими властями.

Алексей Соловьёв
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