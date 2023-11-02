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2 ноября, 06:04

"Провал планетарного масштаба": В Италии жёстко раскритиковали Мелони после её разговора с пранкерами

Экс-премьер Италии Конте назвал провалом разговор Мелони с Вованом и Лексусом

Телефонный разговор премьер-министра Италии Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом и Лексусом является "провалом планетарного масштаба". Об этом рассказал экс-глава правительства страны Джузеппе Конте.

Он отметил, что был разочарован тем, что протоколы безопасности правительства можно обойти и взломать таким вопиющим способом. Кроме того, итальянского политика смутило содержание разговора. Как указал Конте, Мелони говорила о конфликте на Украине и описывала его "в выражениях, абсолютно противоположных тем, которые она использовала на днях в парламенте".

Бывший премьер подчеркнул, что глава правительства Италии продолжает поставлять Киеву оружие. При этом Мелони считает переговоры единственным решением украинского конфликта, уточнил Конте.

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Напомним, премьер-министр Италии Джорджа Мелони пообщалась с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). В разговоре она признала провал украинского контрнаступления и сообщила, что на Западе устали от Киева. Мелони также отметила, что не видит ничего плохого в героизации нациста Степана Бандеры киевскими властями.

Обложка ©

ТАСС / EPA / Szilard Koszticsak

Иван Косицын
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