"Провал планетарного масштаба": В Италии жёстко раскритиковали Мелони после её разговора с пранкерами

Телефонный разговор премьер-министра Италии Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом и Лексусом является "провалом планетарного масштаба". Об этом рассказал экс-глава правительства страны Джузеппе Конте.

Он отметил, что был разочарован тем, что протоколы безопасности правительства можно обойти и взломать таким вопиющим способом. Кроме того, итальянского политика смутило содержание разговора. Как указал Конте, Мелони говорила о конфликте на Украине и описывала его "в выражениях, абсолютно противоположных тем, которые она использовала на днях в парламенте".

Бывший премьер подчеркнул, что глава правительства Италии продолжает поставлять Киеву оружие. При этом Мелони считает переговоры единственным решением украинского конфликта, уточнил Конте.