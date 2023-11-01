В Италии признались, что "самозванец" развёл Мелони на откровенный разговор об Украине

Правительство Италии было вынуждено признать, что российские пранкеры Вован и Лексус действительно развели на откровенный разговор премьер-министра страны Джорджу Мелони.

"Офис дипломатического советника председателя Совета министров сожалеет, что был введён в заблуждение самозванцем, который выдавал себя за президента комиссии Африканского союза и который был связан по телефону с премьером Мелони", — отмечается в заявлении правительственного дворца Киджи.