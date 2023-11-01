В Италии признались, что "самозванец" развёл Мелони на откровенный разговор об Украине
Итальянское правительство подтвердило беседу Вована и Лексуса с премьером Мелони
Премьер Италии Джорджа Мелони. Обложка © Getty Images / Simona Granati — Corbis
Правительство Италии было вынуждено признать, что российские пранкеры Вован и Лексус действительно развели на откровенный разговор премьер-министра страны Джорджу Мелони.
"Офис дипломатического советника председателя Совета министров сожалеет, что был введён в заблуждение самозванцем, который выдавал себя за президента комиссии Африканского союза и который был связан по телефону с премьером Мелони", — отмечается в заявлении правительственного дворца Киджи.
Напомним, премьер-министр Италии Джорджа Мелони пообщалась с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). В разговоре она признала провал контрнаступления ВСУ и сообщила, что на Западе накопилась усталость от Украины. Мелони также отметила, что не видит ничего плохого в героизации нациста Степана Бандеры киевскими властями.