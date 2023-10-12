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Опубликовано 12 октября 2023, 14:30
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Вован и Лексус развели на разговор министров обороны и иностранных дел Швеции

Пранкеры Вован и Лексус позвонили главам МИД и МО Швеции Билльстрёму и Юнсону

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в тот же день, когда разыграли министра иностранных дел Финляндии, пообщались с главами МИД и Минобороны Швеции, обсудив вступление страны в НАТО и инциденты по сожжению Корана. В беседе с РИА "Новости" Столяров признался, что ему несколько "обидно" из-за того, что шведская сторона не заявила о расследовании заявлений своих министров, как это сделали финны.

Пранк Вована и Лексуса с главой МИД Швеции Тобиасом Билльстрёмом. Видео © VK / Пранкеры Вован и Лексус

Пранк Вована и Лексуса с главой Минобороны Швеции Полом Юнсоном. Видео © VK / Пранкеры Вован и Лексус

"Что министр иностранных дел, что министр обороны по сути одобрили сожжение Корана и сказали, что это законно, опять же, с точки зрения Швеции. И считают, что это никак не повлияет на их отношения с Турцией. Довольно самоуверенно, на наш взгляд", поделился пранкер.

Лексус отметил, что ему немного обидно нежелание шведского МИД провести активное расследование заявлений чиновников по примеру их коллег из Финляндии. Собеседник агентства добавил, что, по его мнению, в Швеции должны больше обеспокоиться тем, что наговорили представители кабмина страны в беседе с пранкерами.

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Напомним, в Министерстве иностранных дел Финляндии начали расследование по поводу разговора главы МИД страны Элины Валтонен с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Они позвонили Валтонен от имени одного из африканских политиков. В ходе беседы министр была весьма откровенна и рассказала собеседнику, что вступление Финляндии в НАТО лишь формальность, так как страна за последнее десятилетие активно расширяла партнёрство с альянсом.

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t.me / Вован и Лексус

Юрий Лысенко
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