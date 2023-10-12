Вован и Лексус развели на разговор министров обороны и иностранных дел Швеции

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), в тот же день, когда разыграли министра иностранных дел Финляндии, пообщались с главами МИД и Минобороны Швеции, обсудив вступление страны в НАТО и инциденты со сожжением Корана. В беседе с РИА "Новости" Столяров признался, что ему несколько "обидно" из-за того, что шведская сторона не заявила о расследовании заявлений своих министров, как это сделали финны.

Пранк Вована и Лексуса с главой МИД Швеции Тобиасом Билльстрёмом. Видео © VK / Пранкеры Вован и Лексус

Пранк Вована и Лексуса с главой Минобороны Швеции Полом Юнсоном. Видео © VK / Пранкеры Вован и Лексус

"Что министр иностранных дел, что министр обороны по сути одобрили сожжение Корана и сказали, что это законно, опять же, с точки зрения Швеции. И считают, что это никак не повлияет на их отношения с Турцией. Довольно самоуверенно, на наш взгляд", — поделился пранкер.

Лексус отметил, что ему немного обидно нежелание шведского МИД провести активное расследование заявлений чиновников, по примеру их коллег из Финляндии. Собеседник агентства добавил, что по его мнению в Швеции должны больше беспокоиться тем, что наговорили представители кабмина страны в беседе с пранкерами.