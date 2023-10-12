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12 октября, 00:50

В Финляндии расследуют пранк Вована и Лексуса с главой МИД Валтонен

<p>Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Обложка © t.me / <a href="https://t.me/Russiacalling/1136" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Вован и Лексус</a></p>

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Обложка © t.me / Вован и Лексус

В Министерстве иностранных дел Финляндии начали расследование по поводу разговора главы МИД страны Элины Валтонен с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

Российские пранкеры позвонили Валтонен от имени одного из африканских политиков. В ходе беседы министр была весьма откровенна и рассказала собеседнику, что вступление Финляндии в НАТО лишь формальность, так как страна за последнее десятилетие активно расширяла партнёрство с альянсом.

Валтонен оправдала размещение ядерного оружия в Польше и рассказала о возможности его появления в Финляндии. Видео © t.me / Вован и Лексус

Упомянула она и о том, что финская армия "одна из самых сильных в Европе", однако делиться с Украиной всем имеющимся вооружением она не намерена: Хельсинки поставляет Киеву столько, сколько может. Разговор не остался без внимания, и теперь МИД Финляндии инициировал проверку по данному факту.

"МИД расследует мошенничество с видеозвонком Валтонен <...>", — говорится в сообщении.

В ведомстве также подтвердили, что финский дипломат не раскрыла секретной или конфиденциальной информации. Ещё там рассказали, что видеозвонок был обычным и не вызывал подозрений, а расследование началось спустя полдня после того, как о пранке сообщили в российских средствах массовой информации.

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Ранее Вован и Лексус позвонили "мастодонту геополитических интриг" экс-госсекретарю Соединённых Штатов Генри Киссинджеру. Они говорили с ним от имени президента Украины Владимира Зеленского, а дипломат признался россиянам, что думал, что за подрывом "Северных потоков" стоит Украина.

Алексей Соловьёв
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