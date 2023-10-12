Политолог на примере с икрой разобрал никчёмность реакции Финляндии на розыгрыш пранкеров

Реакция Финляндии на пранк Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) с главой местного МИДа Элиной Валтонен оказалась непрофессиональной и стала примером грубейшей ошибки с точки зрения протокола. Таким мнением поделился президент Ассоциации прибалтийских исследований, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

По его словам, дипломату столь высокого ранга не пристало демонстрировать эмоциональные выпады и обиды в связи с розыгрышем. Умный человек в этой ситуации предпочёл бы улыбнуться и сказать: "Какой интересный опыт мы получили" — и пойти дальше.

"А суетиться, рассказывать всем, что "под видом чёрной икры вам продали кабачковую", под видом одного политика вы поговорили с российским пранкером — это низкий класс. Это свидетельство неадекватного восприятия действительности", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.