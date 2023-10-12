Политолог на примере с икрой разобрал никчёмность реакции Финляндии на розыгрыш пранкеров
Эксперт Межевич: МИД Финляндии по-дилетантски ответил на пранк Вована и Лексуса
Реакция Финляндии на пранк Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) с главой местного МИДа Элиной Валтонен оказалась непрофессиональной и стала примером грубейшей ошибки с точки зрения протокола. Таким мнением поделился президент Ассоциации прибалтийских исследований, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.
По его словам, дипломату столь высокого ранга не пристало демонстрировать эмоциональные выпады и обиды в связи с розыгрышем. Умный человек в этой ситуации предпочёл бы улыбнуться и сказать: "Какой интересный опыт мы получили" — и пойти дальше.
"А суетиться, рассказывать всем, что "под видом чёрной икры вам продали кабачковую", под видом одного политика вы поговорили с российским пранкером — это низкий класс. Это свидетельство неадекватного восприятия действительности", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.
Ранее Лайф рассказывал, что в МИД Финляндии начали расследование по поводу разговора министра Валтонен с Вованом и Лексусом. Российские пранкеры позвонили ей от имени одного из африканских политиков. В ходе беседы министр была весьма откровенна и рассказала собеседнику, что вступление Финляндии в НАТО лишь формальность, так как страна за последнее десятилетие активно расширяла партнёрство с альянсом.
ТАСС / AP / Antti H'm'l'inen