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26 сентября, 11:12

Лавров: Финляндия растоптала свой нейтральный статус ради проекта США

Финляндия растоптала свой нейтральный статус и влилась в антироссийский проект США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой из Туниса Набилем Аммаром.

"Удивляюсь тому, с какой скоростью Финляндия растоптала свой нейтральный статус, свою репутацию и влилась в антироссийский проект США", сказал он.

Лавров назвал эгоизмом попытки Запада украинизировать международные дискуссии

Лавров назвал эгоизмом попытки Запада украинизировать международные дискуссии

Ранее Сергей Лавров уличил Запад в создании враждебно настроенных союзов на Востоке. Он отметил, что для этого США создают подконтрольные себе военно-политические мини-альянсы вроде AUKUS.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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