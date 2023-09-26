Лавров: Финляндия растоптала свой нейтральный статус ради проекта США

Финляндия растоптала свой нейтральный статус и влилась в антироссийский проект США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой из Туниса Набилем Аммаром.

"Удивляюсь тому, с какой скоростью Финляндия растоптала свой нейтральный статус, свою репутацию и влилась в антироссийский проект США", — сказал он.