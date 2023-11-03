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3 ноября, 17:23

Российские пранкеры довели советника итальянского премьера до отставки

Мелони заявила, что её советник ушёл в отставку после звонка от Вована и Лексуса

<p>Советник премьера Италии Франческо Мария Тало. Обложка © ТАСС / EPA /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>CLAUDIO PERI</p>

Советник премьера Италии Франческо Мария Тало. Обложка © ТАСС / EPA / CLAUDIO PERI

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила об отставке своего дипломатического советника Франческо Марии Тало. Он взял на себя вину за беседу главы правительства с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров).

Мелони отметила, что к концу разговора при переходе к вопросу украинского национализма у неё возникли некие сомнения.

"Я сообщила в свой дипломатический офис, что что-то пошло не так. Я полагаю, что дипломатический офис проявил поверхностность при проведении серьёзной проверки и по этой причине мой дипломатический советник Франческо Тало подал в отставку сегодня утром", — пояснила премьер-министр в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совмина.

Мелони добавила, что благодарит Тало за такой ответственный жест.

"Провал планетарного масштаба": В Италии жёстко раскритиковали Мелони после её разговора с пранкерами

"Провал планетарного масштаба": В Италии жёстко раскритиковали Мелони после её разговора с пранкерами

Напомним, несколько дней назад премьер-министр Италии Джорджа Мелони пообщалась с пранкерами Вованом и Лексусом и сделала ряд интересных заявлений, в частности признав провал контрнаступления ВСУ. Мелони также отметила, что не видит ничего плохого в героизации нациста Степана Бандеры киевскими властями.

Дарья Нарыкова
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