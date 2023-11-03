Российские пранкеры довели советника итальянского премьера до отставки

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила об отставке своего дипломатического советника Франческо Марии Тало. Он взял на себя вину за беседу главы правительства с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров).

Мелони отметила, что к концу разговора при переходе к вопросу украинского национализма у неё возникли некие сомнения.

"Я сообщила в свой дипломатический офис, что что-то пошло не так. Я полагаю, что дипломатический офис проявил поверхностность при проведении серьёзной проверки и по этой причине мой дипломатический советник Франческо Тало подал в отставку сегодня утром", — пояснила премьер-министр в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совмина.

Мелони добавила, что благодарит Тало за такой ответственный жест.