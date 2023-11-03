Российские пранкеры довели советника итальянского премьера до отставки
Мелони заявила, что её советник ушёл в отставку после звонка от Вована и Лексуса
Советник премьера Италии Франческо Мария Тало. Обложка © ТАСС / EPA / CLAUDIO PERI
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила об отставке своего дипломатического советника Франческо Марии Тало. Он взял на себя вину за беседу главы правительства с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров).
Мелони отметила, что к концу разговора при переходе к вопросу украинского национализма у неё возникли некие сомнения.
"Я сообщила в свой дипломатический офис, что что-то пошло не так. Я полагаю, что дипломатический офис проявил поверхностность при проведении серьёзной проверки и по этой причине мой дипломатический советник Франческо Тало подал в отставку сегодня утром", — пояснила премьер-министр в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совмина.
Мелони добавила, что благодарит Тало за такой ответственный жест.
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Напомним, несколько дней назад премьер-министр Италии Джорджа Мелони пообщалась с пранкерами Вованом и Лексусом и сделала ряд интересных заявлений, в частности признав провал контрнаступления ВСУ. Мелони также отметила, что не видит ничего плохого в героизации нациста Степана Бандеры киевскими властями.