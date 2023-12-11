Писатель и литературный критик Дмитрий Быков* заявил пранкерам Вовану и Лексусу (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), что не имеет претензий к ВСУ, которые убивают русских.

Писатель Дмитрий Быков* в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом. Видео © T.me / Вован и Лексус

Писатель думал, что разговаривает с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, который якобы хотел обсудить с ним его новую книгу о Зеленском. В ходе разговора литературный критик отметил, что собирается отправить деньги ВСУ на покупку дронов, как только его издание переведут на украинский. Он добавил, что "ждёт не дождётся того дня, когда Мариуполь будет взят", и не особо против, когда в ходе боевых столкновений убивают русских.

"Конечно, мне обидно, когда убивают русских, но претензий к вам у меня нет, как у меня нет претензий к Израилю насчёт Газы", — сказал пранкерам Быков*, добавив, что не хотел бы, чтобы этот разговор попал на российские телеканалы.

Писатель сообщил, что хотел бы получить украинское гражданство, однако не будет этого делать, так как в следующем году собирается получить американское. Он также заявил, что намерен возвращаться в Россию, потому что там много его студентов, которые "адекватно всё воспринимают".