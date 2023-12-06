Премьер Норвегии в беседе с пранкерами назвал позором чествование Хунки в Канаде
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре попался на розыгрыш Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса). В разговоре с пранкерами он заявил, что чествование в канадском Парламенте бывшего члена батальона СС "Галичина" Ярослава Хунки (Гунько) — позор для Канады. В беседе с политиком Вован и Лексус представились "высокопоставленным африканским чиновником".
"Это было большим позором для Канады, а не для Украины. У этого человека было очень сложное и проблемное прошлое в Канаде, и это вызвало конфуз", — сказал премьер Норвегии в разговоре, который размещён в телеграм-канале пранкеров.
Стёре также рассказал, что нужно искать дипломатические пути, которые разрешат украинский конфликт. Политик отметил, что он хочет, чтобы государства подготовили что-то, что позволит решить эту проблему. Однако отметил, что "нелегко быть оптимистом по этому поводу".
Ранее певица Наргиз Закирова нарвалась на проверку Генпрокуратуры РФ на предмет финансирования ВСУ. Причина тому — заявления, сделанные во время пранка Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова). Продюсер Максим Фадеев посчитал высказывания артистки экстремизмом и призвал отменить концерты дяди артистки Фарруха Закирова, который продолжает кормиться за счёт России.
Getty Images / Sean Gallup