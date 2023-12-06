Премьер Норвегии в беседе с пранкерами назвал позором чествование Хунки в Канаде

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре попался на розыгрыш Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса). В разговоре с пранкерами он заявил, что чествование в канадском Парламенте бывшего члена батальона СС "Галичина" Ярослава Хунки (Гунько) — позор для Канады. В беседе с политиком Вован и Лексус представились "высокопоставленным африканским чиновником".

"Это было большим позором для Канады, а не для Украины. У этого человека было очень сложное и проблемное прошлое в Канаде, и это вызвало конфуз", — сказал премьер Норвегии в разговоре, который размещён в телеграм-канале пранкеров.