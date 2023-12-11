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Как Дмитрий Быков ждёт американское гражданство и желает разгрома Армии России на Украине

Дмитрий Быков* выдал очередную антироссийскую тираду. Он ждёт не дождётся проигрыша ВС РФ и обещает донаты ВСУ. Генпрокуратуру РФ уже попросили проверить писателя.

11 декабря, 13:17
<p>Дмитрий Быков*. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Дмитрий Быков*. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

— Я жду не дождусь того дня, когда Мариуполь будет взят. Я очень внимательно слежу за этим направлением. Конечно, когда убивают русских, мне обидно, но претензий к вам (к Киеву. — Прим. Лайфа) у меня нет, как у меня нет претензий к Израилю насчёт Газы. Я надеюсь, вы этот разговор на российское телевидение же не отдадите в любом случае? Позовите меня на Украину, я очень хочу к вам! выдал тут наш бывший соотечественник, писатель-иноагент Дмитрий Быков*. Он думал, что разговаривает по видеосвязи с Офисом президента Украины, но на самом деле его разыграли российские пранкеры Лексус и Вован.

По ходу разговора Быков* признался, что вскоре получит американское гражданство, а также пообещал, что все деньги с продаж своей последней книги обязательно направит на закупку дронов для ВСУ. Речь о романе-биографии Владимира Зеленского — по сути говоря, тенденциозном панегирике.

Генпрокуратуру РФ попросили проверить писателя на предмет финансирования ВСУ, а его высказывания — на экстремизм и публичное оправдание терроризма. По данным телеграмм-канала SHOT, с заявлением к генпрокурору Краснову обратился глава ФПБК Виталий Бородин.

Дмитрий Быков* выдал уже столько антироссийских тирад, что вскоре его могут признать не просто "иноагентом", а "экстремистом". Другие его русофобские высказывания здесь.

Лексус и Вован разыграли Дмитрия Быкова*. Видео © t.me / Вован и Лексус

Сейчас Дмитрий Быков* живёт и преподаёт в Итаке — это студенческий городок в штате Нью-Йорк при Корнеллском университете. Писатель осел там сразу после начала СВО. С ним заключили контракт и выделили ему временное жильё — относительно скромный коттедж, без излишеств.

На родине у Быкова* осталась куда более комфортная жилплощадь. От родителей у него три квартиры — одно-, двух- и трёхкомнатная — на улице Мосфильмовской, откуда рукой подать до парка при китайском посольстве, Воробьёвых гор, главного здания МГУ и университетского Ботанического сада. Трёшка располагается в многоэтажке серии "башни Вулыха" (её часто называют советским комфорт-классом), двушка — в кирпичной брежневке улучшенной планировки, однушка — в панельном доме. Суммарная цена такой недвижимости — около 65 миллионов рублей.

"Сталинка" на Садово-Самотёчной

В свою очередь, и сам Быков*, судя по базам, не обидел наследников. Его сын от первого брака получает корреспонденцию по нескольким престижным адресам: четырёхкомнатные хоромы в "сталинке" на Садовом кольце в Тверском районе, трёшка в кирпичной брежневке на набережной Тараса Шевченко напротив Дома Правительства и двухкомнатные апартаменты на Ломоносовском проспекте. Общая стоимость этой жилплощади — под 100 миллионов рублей.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Пожалеет ли Быков* о своих словах про Армию России?

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Авторы
Пётр Егоров
Пётр Егоров

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