Почему экс-премьер России Михаил Касьянов мечтает о победе Украины Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов*, которого из-за подозрений в коррупции называли "Миша два процента", переметнулся на сторону Украины и переехал в Латвию, откуда поливает грязью нашу страну. Чем он знаменит и что у него осталось на родине. 28607 28607 Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов*. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков, © Shutterstock

Почему Михаила Касьянова* признали иноагентом

Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов* был включён в реестр иноагентов лишь пару недель назад — странно, что не раньше, учитывая, что он наговорил про родину. Русских Касьянов* называет "оболваненными", политический режим — тоталитарной диктатурой. После начала СВО он уехал в русофобскую Латвию, откуда открыто предвкушает победу Украины.

— Я надеюсь через несколько месяцев вернуться. Надеюсь, что Украина победит и мы все сможем вернуться и участвовать в наведении порядка внутри нашей страны и создавать условия для восстановления отношений с нашими соседями, — говорил Касьянов* сразу после отъезда.

— В конце следующего года (Украина победит. — Прим. Лайфа). Я по-прежнему надеюсь, что Украина получит дополнительные вооружения, которые требуются для эффективного наступления, чего ждут все и чего не случилось этой весной. Хочу верить, что Украина добьётся победы. Прорыв будет! — так говорит Касьянов сейчас — после провала пресловутого украинского контрнаступления.

Не мог Касьянов* не войти и в так называемый Антивоенный комитет России. Эта организация ратует за новые санкции против россиян, предлагает "деколонизировать" или попросту расчленить нашу страну, клевещет, что ВС РФ устраивают геноцид мирных украинцев.

По сведениям прибалтийской прессы, сбежав из России, Михаил Касьянов* осел в Юрмале, где у него пятикомнатные апартаменты.

"Миша два процента"

Михаил Касьянов* родился в Подмосковье в номенклатурной семье. Его мать трудилась главным экономистом "Главмосстроя". Он пошёл по её стопам. Окончив МАДИ, сделал отличную карьеру в Госплане РСФСР, став начальником отдела внешнеэкономических связей. Во время перестройки занимался тем же направлением в Министерстве экономики. В девяностых был назначен министром финансов. Именно тогда в его адрес появились подозрения в коррупции — якобы Касьянов брал откаты в два процента от всех сделок, которые одобрял. За это его стали называть "Миша два процента".

В 2000–2004 годах работал председателем Правительства РФ. Запомнился поддержкой Михаила Ходорковского*, дружбой с Борисом Немцовым, слухами о сговоре с Борисом Березовским с целью сорвать президентские выборы и уголовным делом, в материалах которого фигурировал как лоббист швейцарской фирмы Mabetex, реконструировавшей Кремль и другие гособъекты по кратно завышенным сметам. На фоне скандалов президент Владимир Путин отправил Михаила Касьянова* в отставку. Любопытно, что Forbes признал политика самым эффективным премьером в истории современной России. Но Путин, напротив, оценил его последние два года работы как "нулевые".

— Министры приходили и просили уволить Касьянова, якобы он замешан в коррупционных вещах. "Мы с этим жуликом работать не будем — или он, или мы". Кличку к нему прилепили "Миша два процента", — пояснил решение президент.





В 2008 году Михаил Касьянов* хотел поучаствовать в президентских выборах. Однако он перестарался с подделкой подписей, поэтому Центризбирком его не зарегистрировал. Фальсификацию 13% подтвердил Верховный суд. После этого Касьянов* создал Партию народной свободы (ПАРНАС) и стал её председателем. В 2016 году на выборах в Госдуму она провалилась с треском, набрав лишь 1%. До своего отъезда из России активно поддерживал Алексея Навального**.

Что у Касьянова* есть в России

На родине у Михаила Касьянова* остаётся много чего. Он облюбовал район возле МГУ и Воробьёвых гор. Там у него до отъезда из России было пять квартир. Две трёшки на Мичуринском проспекте в добротных высотках, построенных в конце девяностых, — суммарная цена до 60 млн рублей. Две трёшки в "сталинках" на улице Дружбы и Ленинском проспекте — примерно 75 млн рублей за обе. Семикомнатные хоромы в "сталинке" на Университетском проспекте — около 80 млн рублей.





Всё это ерунда по сравнению с его огромным пентхаусом на 427 квадратов в "лужковском" элитном жилом комплексе на улице Рочдельской. Через дорогу Белый дом Правительства РФ и Пресненский парк. Рукой подать до набережной Москвы-реки. Само здание имеет модерновый вид, отделано премиальными материалами, внутри имеются собственные системы индивидуального кондиционирования и очистки воды. Есть большая охраняемая территория с ландшафтным садом, спортивной площадкой и детским мини-парком. По всему периметру ведётся видеонаблюдение. Охрана и консьерж прилагаются. Цена такой недвижимости — до 300 млн рублей.

В этом доме у Касьянова* — огромный пентхаус. Фото © ЦИАН

Михаил Касьянов* всегда был богат подмосковными замками. Широко известна история о том, как в нулевых годах он незаконно приватизировал госдачу члена Политбюро ЦК КПСС Михаила Суслова на берегу Москвы-реки в Троице-Лыкове. Росимуществу удалось отсудить её и вернуть государству. Впрочем, Касьянов* не обеднел. У него может оставаться пять гектаров леса с особняком на Новоогарёвском шоссе в Усове. Стоимость около миллиарда рублей. А на супругу Касьянова* было в своё время зарегистрировано имение, занимающее 10 тысяч квадратов земли в люксовом посёлке "Царское село" на Рублёвке. По данным СМИ, эту недвижимость жена политика купила в 2005 году за $7 млн. Ещё у семьи может быть поместье поскромнее, миллионов за сто рублей, в Троицком округе Москвы в посёлке "Высота".





У бывшего премьера всё ещё есть бизнес в России, формально приносящий копейки. Это консалтерское агентство "МК Аналитика", владеющее двушкой в кирпичной новостройке на Рублёвском шоссе (стоимость около 20 млн рублей) и доменом его ПарНаСа. А также многопрофильная фирма "Арт-груп", арендующая землю под бизнес-центром на Пятницкой улице. Речь о памятнике культуры стоимостью до миллиарда рублей — усадьбе Чернцовой – Варгиных – Барановых. Там сдаются в аренду офисы, фактический доход около 21 млн рублей в месяц. Одно из помещений занимает ПарНаС.

Согласно базам ГИБДД, Касьянову принадлежат микровэн Volkswagen Caddy и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Оба фургона ранее числились на балансе Центральной автобазы МВД России. Интересно, что прошедшим летом, когда политик уже давно эмигрировал из России, эти машины несколько раз штрафовали за превышение скорости и однажды за разговоры водителя по телефону за рулём. Скорее всего, ими сейчас управляет водитель Касьянова.

* Признан иноагентом в РФ. ** Признан иноагентом и террористом в РФ.

Почему Касьянов мечтает о победе Украины? 0 Чтобы вернуться в Россию и стать президентом Чтобы Запад продолжал его финансировать Это его искреннее желание как предателя России Я не знаю, кто такой Касьянов, мне всё равно

Авторы Егор Пережогин