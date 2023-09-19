Где может осесть экс-владелец "Спартака" и миллиардер Федун Леонид Федун стал одним из немногих российских олигархов, избежавших западных санкций после начала СВО. В последнее время миллиардера не видят на матчах "Спартака", пошли разговоры, что он покинул Россию. Лайф разбирался, где он мог найти приют и что оставил в России. 86999 86999 Леонид Федун. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Sport-Express / Алексей Иванов, © Shutterstock

Слухи, что Леонид Федун собирается покинуть Россию, гуляют на протяжении всей СВО. Прошлым летом миллиардер оставил пост вице-президента "Лукойла" и продал "Спартак". В этом футбольном сезоне впервые перестал появляться на матчах любимого клуба. СМИ писали, что у него может быть гражданство Кипра. Ещё он один из немногих отечественных олигархов, на которых Запад не наложил санкции, и это выглядит весьма двусмысленно после недавней статьи в Die Welt. По информации немецкого издания, в марте 2022-го была организована схема, по которой нефть с болгарского завода "Лукойла" через цепочку посредников покрывала до 40% нужд Киева и ВСУ. По сути, лукойловской соляркой могли заправляться украинские танки. И концерном тогда управлял именно Федун.

Как бы то ни было, за кордоном Леонида Федуна (№ 19 в российском рейтинге Forbes) давно заждались нескромные запасные аэродромы, где ему ничто не мешает навсегда осесть.

Леонид Федун продал "Спартак" и теперь не появляется на матчах некогда родной ему команды. Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Вилла под Ниццей и пентхаус в Лондоне

Курорт Сен-Жан-Кап-Ферра на мысе Лазурного Берега Франции признавался вторым по дороговизне жилым районом мира. Но несмотря на царящие вокруг роскошь и гламур, вилла семьи Леонида Федуна выделяется даже там: она больше соседских особняков, находится ближе них к пляжу и из неё открывается лучший вид на залив.

По адресу виллы прописан, согласно телефонным справочникам округа Ниццы, 38-летний Антон Федун. А управляет ею компания La Patula, принадлежащая 34-летней Екатерине Федун. Это дети совладельца "Лукойла" от первого брака.

Вилла покупалась в нулевых годах за €14 млн, сейчас её стоимость до €50 млн.









Впрочем, Леонид Федун может выбрать для жизни Лондон. По сведениям TheGuardian, там возле Букингемского дворца у него пентхаус стоимостью £23 млн в ЖК One Hyde Park — эта на сегодняшний день самая дорогая новостройка и самый гламурный адрес в мире. Пуленепробиваемые стёкла, серебристо-кремовые лобби в стиле ар-деко, отделка квартир из дуба, кожи и щёлка, круглосуточный сервис на уровне all inclusive пятизвёздочного отеля, в цоколе — озоновый бассейн, корты для сквоша, симулятор гольфа, камерный кинотеатр и спа-комплекс. По периметру для безопасности установлены сканеры, распознающие радужную оболочку глаз. Также внутри имеются специальные камеры, которые снимают вашу спину и воспроизводят её с задержкой на зеркале, чтобы вы могли посмотреть, как выглядите сзади.

А ещё ЖК One Hyde Park спроектирован так, что его жильцам никогда не приходится ступать ногами на обычный тротуар или толкаться с широкой публикой.









Если Леониду Федуну захочется, он может остановиться в Лондоне в гостях у своего сына, Антона Федуна. Тот управляет в Лондоне двумя семейными гостиницами — Ampersand Hotel, купленной за £100 млн, и Vintry & Mercer стоимостью £60 млн. Про жизнь Федуна-младшего недавно подробно написала TheTimes: назвала его гражданином Великобритании и рассказала про его квартиру за £8,4 млн в зажиточном квартале Марилебон.

К слову, дочь Федуна, Екатерина, тоже живёт в столице Англии. Её там знают как тусовщицу и светскую львицу. Формально девушка трудится в британском PR-агентстве Bacchus. Но вот странная штука: соцсеть Linkedin и сервис Rocketreach — два мощнейших инструмента для поиска сотрудников компаний по всему миру — не нашли Екатерину Федун в штате Bacchus.







Федуны устроили распродажу активов?

Из интересной недвижимости у семьи Федун на родине остаются хоромы в переулках Арбата в историческом доходном доме И.С. Баскакова. Там прописана давно уехавшая из России Екатерина Федун. Как выяснил Лайф, именно эту недвижимость сейчас продают за 150 млн рублей — других таких квартир в здании просто нет. Указанная цена кажется заниженной: речь идёт о недавно отреставрированном и осовременненом памятнике архитектуры в самом центре Москвы, где предусмотрены круглосуточная охрана и закрытый частный двор. Сами выставленные на продажу апартаменты дорого меблированы и выглядят роскошно. Высота потолков — 3,5–4 метра.











На продажу за €99 млн выставлена и большая стальная моторная яхта Sparta, буквально пару лет назад построенная на нидерландских верфях специально для Леонида Федуна. Это 67-метровое судно оборудовано пейзажным бассейном "с эффектом бесконечности", овальным джакузи с примыкающим баром, лежаками для загара, сауной и парной, гаражом под лимузин, винтовой лестницей и стеклянным лифтом, соединяющим все палубы.











Что остаётся у Федуна в России

В собственности Федуна одно из самых больших поместий на особо охраняемой природной территории "Серебряный Бор" — это полуостров в излучине Москвы-реки, где исторически селились элиты страны. Участки без домов здесь продаются примерно по 30 млн рублей за сотку, а готовые домовладения уходят за суммы от миллиарда рублей. Безопасность местных жителей обеспечивают сотрудники ФСО, а также самые современные видеокамеры, установленные на высоченных трёхметровых заборах.

Леонид Федун в Серебряном Бору занимает 15 гектаров на Таманской улице. На этой земле располагаются три жилых корпуса (на 330, 380 и 510 квадратов) в окружении густого леса. Такая недвижимость может стоить пять – десять миллиардов рублей.

Поместье Леонида Федуна в Серебряном Бору. Фото © Яндекс Карты

Примерно в километре от поместья Леонида Федуна в Серебряном Бору находится усадьба Заремы Салиховой, его гражданской жены и матери его пятерых младших детей. Здесь речь об огромном особняке площадью 1400 квадратов и среднем по размеру участке на 25 соток. Цена — до двух миллиардов рублей.

Усадьба Заремы Салиховой. Фото © Яндекс Карты

Как Леонид Федун разбогател

Леонид Федун родился в Киеве в интернациональной и номенклатурной семье. Его отец — житомирец Арнольд Антонович, командир медроты группы советских войск в Германии и впоследствии главный хирург Ракетных войск стратегического назначения СССР. О матери Полине Лавровне ничего не известно кроме того, что она имела финские корни.

Федун обучался в ростовском ракетном училище на военно-политическом факультете и в подмосковной военной академии на кафедре философских наук. Работал политруком в военных вузах, дослужился до полковника. В 80-х стал лектором всесоюзного общества "Знание", которое имело огромную имущественную базу по всей стране и занималось одновременно советской пропагандой и научным просвещением. Все лекции согласовывались заранее и идеологизировались. Если человек выступал впервые, то на его выступлениях обязательно присутствовали инспекторы. По легенде, накануне перестройки Леонид Федун читал лекцию нефтяникам Когалыма и так познакомился с местным начальником Вагитом Алекперовым. В девяностых они вместе создали концерн "Лукойл", а Федун ещё параллельно отучился в гайдаровской Высшей школе приватизации и получил статус члена РАН.

Леонид Федун со своей гражданской женой Заремой Салиховой. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

А олигархом Федун стал по итогам дефолта конца девяностых, когда доллар за пару недель подорожал с шести рублей до 21.

— Я знал, что будет кризис, и пошёл на риск — продал всё и вышел изо всех государственных краткосрочных облигаций. Когда всё рухнуло в августе 1998 года, все бегали [в отчаянии], а меня просто пёрло от счастья, потому что я всё сделал правильно. У меня был кеш, на который я потом накупил очень много дешёвых активов, они послужили основой моего состояния, — однажды похвастался Федун.

После начала спецоперации Леонид Федун публично посетовал на возникшие у него "огромные сложности", кулуарно он якобы пожаловался на потерю аж 99% состояния. Пессимистичны были и эксперты Bloomberg, они насчитали ему убытков на минус 80%. Впрочем, по новым данным Forbes, у Леонида Федуна всё не так ужасно. Да, он среди самых обедневших из-за СВО российских миллиардеров. Но в итоге капитал его семьи исхудал лишь на треть, минус $4,2 млрд, и теперь равен $9,2 млрд. Федуны сохранили за собой 11% акций "Лукойла" и долю в "Специализированном застройщике "Стадион "Спартак", который выступает девелопером крупных жилых проектов в Москве.

Леонид Федун. Фото © ТАСС / RBC / Олег Яковлев Уедет ли бывший владелец "Спартака" жить на Запад? 0 Если уедет, то не навсегда. Поживёт там и вернётся Нет, не уедет. Понимает, что там может попасть под санкции Я не интересуюсь жизнью миллиардеров, у меня своих проблем хватает

Авторы Егор Пережогин