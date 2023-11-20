Как живут в США предатели-экономисты Гуриев и Алексашенко, разрабатывающие санкции против россиян Любимчики либеральной среды, продвигаемые Западом в качестве безупречных интеллектуалов, помогают разрабатывать санкции против рядовых россиян. Речь идёт об известных экономистах Сергее Алексашенко*, Сергее Гуриеве* и Элине Рыбаковой. Где и как они живут? 25340 25340 Сергей Алексашенко* и Сергей Гуриев*. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Зураб Джавахадзе, RBC / Олег Яковлев

МВД России объявило в розыск бывшего зампреда ЦБ Сергея Алексашенко*. Ранее Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России уже попросила Генпрокуратуру проверить действия иноагентов Гуриева* и Алексашенко* на признаки госизмены.

— Полагаю, что в действиях Гуриева*, Алексашенко* и других обладателей российских паспортов в этой группе, оказывающей США активную помощь и поддержку в наложении на Россию всё новых и новых санкций, могут быть усмотрены признаки преступлений по статьям 284.2 (призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации) и 275 (государственная измена) Уголовного кодекса РФ, — отметил председатель комиссии депутат Василий Пискарёв.

За госизмену в России предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

Чем на Западе занимаются беглые российские экономисты

Экономисты Гуриев*, Алексашенко* и Рыбакова входят в международную Стэнфордскую группу, возглавляемую Майклом Макфолом (экс-посол США в РФ) и Андреем Ермаком (руководитель Офиса президента Украины). Её иногда так и называют — группа Макфола – Ермака. Она была образована в марте 2022 года на базе Стэнфордского университета. В ней состоит около 60 экспертов. Цель — давать рекомендации по санкционной политике в отношении России. Видимо, знания экономики России и менталитета наших сограждан понадобились, чтобы побольнее ударить.

Участники Стэнфордской группы. Фото © fsi.stanford.edu

Среди предложений этой группы:

снятие ограничений с российских чиновников и олигархов за надлежащее поведение,

выдача россиянам шенгенских виз только в обмен на сбор для Украины,

снижение потолка цен на российскую нефть до $45 за баррель,

запрет на поставки российского газа в ЕС в обход Украины,

предотвращение выдачи карт Visa и Mastercard россиянам за пределами России,

визабан для всех обладателей российских паспортов,

ограничение на работу с российскими контрагентами и денежные переводы в РФ,

блокировка любых зарубежных IT-ресурсов (от ПО до серверов) на территории нашей страны.

Гуриев*, Алексашенко* и Рыбакова приложили руку к большинству этих антироссийских проектов, следует из опубликованных на сайте Стэнфордской группы аналитических записок. Обращает внимание, что разработанные ими меры направлены прежде всего против самых обычных граждан России.

Андрей Ермак и Майкл Макфол. Фото © t.me / Андрей Ермак

Иноагентские СМИ и ютуб-каналы бросились отмывать репутацию "безупречных экономистов-интеллектуалов". Пока получается не очень.

— Не обижайтесь понапрасну. Они просто "Раша Уотчерс", это не их поле! — Илья Шуманов* в интервью Татьяне Фельгенгауэр* говорил сбивчиво и без аргументов.

Попытались откреститься и сами фигуранты скандала. Тоже вышло сомнительно.

— Есть специфика работы в группе, когда у каждого есть своё авторское мнение, а есть необходимость выпустить общий документ. Можно найти один пункт из ста, который сформулирован не так, как ты считаешь правильным, и отказаться от подписания. А можно не обратить внимания, пожертвовав самолюбием, — заявил Алексашенко*.

— Многие приписываемые мне точки зрения относятся к докладам, которые я не подписывал. К сожалению, из-за недостатка времени я не успевал вовремя принимать участие в подготовке и обсуждении большинства докладов, поэтому моя подпись под ними не стоит, — прокомментировал Гуриев*.

Как выяснил Лайф, наши беглые экономисты, разрабатывающие против нас санкции, сейчас живут в США. И жильё им выделено премиальное.

Три гектара для Сергея Гуриева*

Сергей Гуриев* родился в номенклатурной семье. Его дед занимал высокие посты в Северо-Осетинском обкоме партии и возглавлял Северо-Кавказский горно-металлургический институт. Мать трудилась в Сбербанке, Минэнерго и Росинформресурсе. Отец был замдиректора киевской "Горсистемотехники", замначальника научного управления Мосгорисполкома, зампредседателя Госкомитета по делам высшей школы РСФСР и руководителем Аналитического центра по специальным программам Администрации Президента РФ.

Сергей Гуриев*. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Гуриев* хоть родом и из Владикавказа, но вырос в Киеве, высшее образование получил в Московском физико-техническом институте, а стажировался в США — в Массачусетском технологическом институте. Вернувшись из-за рубежа, вскоре стал ректором Российской экономической школы. Ему тогда было всего тридцать три.

Из России Сергей Гуриев* уехал десять лет назад: по собственным словам, боялся, что посадят из-за дела ЮКОСа. Осел с детьми и женой в Париже. Когда началась специальная военная операция, оказался в США. С тех пор резко критикует Россию и собирает донаты для Украины.

По данным американских баз, Гуриев* имеет регистрацию в штате Нью-Гэмпшир в городе Хановер. Там у него симпатичный голубого цвета коттедж площадью почти 1000 квадратов на трёх гектарах земли. По сути, это целое ранчо. Домовладение находится в лесу на берегу реки Коннектикут. Внутри два камина, четыре спальни, четыре уборные, кабинет, просторная светлая гостиная с огромными окнами, из которых открывается вид на горы. Такая недвижимость стоит $1,5 млн.

Дом Гуриева* в США. Фото © redfin

В Москве остались жить престарелые родители Гуриева*. Они занимают трёшку в панельном доме в Таганском районе.

Царские хоромы Сергея Алексашенко*

Пик российской карьеры Сергея Алексашенко* — посты замминистра экономики РФ и зампредседателя правления Центрального банка. Он родился в семье инженеров, работавших на предприятиях авиационной промышленности. Учился в МГИМО и МГУ. Его резюме пестрит престижными работами. Успел потрудиться в Совете Министров СССР, "Интерросе", "Аэрофлоте" и Объединённой авиастроительной корпорации.

Сергей Алексашенко*. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Сергея Алексашенко* называют одним из главных виновников дефолта 1998 года. Работая в ЦБ, он был причастен к формированию рынка государственных краткосрочных облигаций и, по данным силовиков, неплохо заработал на этом — свыше 560 млн рублей. Алексашенко* имел в нескольких коммерческих банках рублёвые и валютные счета, на которые зачислялись средства, полученные от ГКО.

В 2013 году Сергей Алексашенко* улетел в США на стажировку. Поначалу вроде бы собирался возвратиться. Но потом заявил, что его жизни в России угрожает опасность, а ещё он не хочет корёжить сознание сыну, заставляя того ходить в российскую школу.

— В Вашингтоне атмосфера спокойствия, дружелюбия и безопасности, а в Москве — гнёт агрессии и наэлектризованность, — заключил Алексашенко*.

С 2020-го он трудится советником министра финансов Украины.















Роскошный дворец Алексашенко* в Вашингтоне стоит около $2,5 млн. Площадь — 600 квадратов. Внутри пять спален и пять ванных комнат, несколько каминов, огромные гостиная и столовая. Отдельно расположена напичканная всеми возможными наворотами кухня. Мебель кругом дизайнерская или антикварная. Под ногами либо "шахматный" блестящий пол, либо персидские ковры. Есть лифт и винтовая лестница, на заднем дворе — ландшафтный сад и патио.

Очень вероятно, что в Москве у Алексашенко* тоже кое-что остаётся. Ранее за ним числились гектар земли с коттеджем в элитном посёлке "Павлово" под Истрой (цена — до миллиарда рублей), студия в актёрском доме на Спиридоновке, у Патриарших прудов (около 50 млн рублей), трёшка в новостройке бизнес-класса "Фили град" около "Москвы-Сити" (примерно 60 млн рублей) и двухуровневые хоромы на 430 квадратов на Зоологической улице в лужковской высотке (до полумиллиарда рублей). Скорее всего, это всё сдаётся, потому что всех близких родственников Алексашенко* давно перевёз в США.

Элина Рыбакова

Элина Рыбакова никогда не являлась россиянкой, но у неё был советский паспорт. Для нашей страны она в любом случае не чужая: в 2008–2013 годах жила в Москве и работала главным экономистом по России в "Ситибанке". До СВО преподавала в столичной Высшей школе экономики и Европейском университете в Санкт-Петербурге.

Элина Рыбакова с мужем и детьми. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / eribakova

— Я родилась и выросла в Риге. У меня есть семья на Украине и России, но сама я считаю себя латышом. Достаточно рано я уехала учиться за границу в английский университет Warwick. Оттуда, получилось такое чудо, меня напрямую взяли в МВФ, и я осела в Вашингтоне, — рассказывает про себя Рыбакова.

Сейчас она совсем американка. Замужем за Антонио Паскуалем, заместителем начальника отдела анализа глобального рынка МВФ. За $4,5 тысячи они снимают в Вашингтоне на улице Northwest апартаменты в историческом особняке с дизайнерской внутренней отделкой.







Их собственное жильё находится в штате Мэриленд в Бетесде. Дом словно из книги сказок: морского цвета каменный фасад, бирюзовая дверь, латунные дверные ручки, деревянные жалюзи, нестандартные карнизы. Расположение выигрышное — на кромке городского парка. Цена до $1,5 млн.

Дом Элины Рыбковой в Мэриленде. Фото © redfin.com

* Признаны иноагентами в России.

Что делать с экономистами, которые хорошо знают Россию и помогают разрабатывать санкции? 0 Это настоящие предатели, их нужно судить за госизмену Они будут всегда трястись. Патриоты России в любой стране помнят о них Россия — сильная страна, ей не страшны санкции

Авторы Егор Пережогин