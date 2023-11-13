Распроданные курорты Кубани: Как отец Марии Певчих разбогател и зачем он сделал из теплопункта особняк Отец Марии Певчих* провёл приватизацию профсоюзных здравниц Кубани и обзавёлся активами на сотни миллионов рублей. Именно это богатство позволило его дочери отучиться в Лондоне и стать, как считают на Западе, агентом британских спецслужб. 12 ноября, 22:40 Константин Певчих, Мария Певчих. Обложка © Shutterstock, © Youtube / Konstantin Pevchih

Откуда у Марии Певчих* деньги на образование и жизнь в Лондоне

Впервые в Сети Мария Певчих* упоминается как выпускница 2008 года бакалавриата Лондонской школы экономики по направлению "политика". Среди её однокашников был член британского парламента Ранил Джаявардена. Стоимость обучения составила по текущему курсу 12 миллионов рублей без проживания. Откуда деньги?

Отец Марии Певчих* Константин Эдуардович. Фото © Economy.mos.ru

Несколько месяцев девушка формально совмещала учёбу в Лондоне с работой у отца, Константина Певчих. Он трудоустроил её в "Кулинар" — свою фирму, скупающую недвижимость профсоюзных санаториев в Краснодарском крае. Многие активы впоследствии стали личной собственностью их семьи.

Константин Эдуардович приехал на Кубань как представитель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) с задачей объединить семь профсоюзных пансионатов Геленджика, Туапсе и Анапы в единую сеть под брендом "Кубкурорт". Певчих занимался этим с 2004 по 2016 год.

— Предполагаются общая финансовая политика, унифицированный документооборот и одна служба размещения. Мы будем стремиться к круглогодичной работе прежде всего за счёт соцстраховского направления и детского отдыха, — говорили подчинённые Певчих.

Из резюме Константина Певчих. Фото © Linkedin (заблокирована в РФ) / Konstantin Pevchih

Единая сеть "Кубкурорт" так и не сложилась. О проекте не слышно. Сайт давно недоступен. Зато у Константина Певчих получилось нечто похожее на приватизацию. Случайно ли, но до приезда на кубанские курорты он съездил в Калифорнию получить степень MBA в Госуниверситете Хейворда.

Как Константин Певчих выселял людей на улицу

— Продаётся за 40 млн рублей трёхэтажное общежитие на улице Шмидта в Геленджике. Требуется ремонт. Можно построить бассейн. После оформления участка в долгосрочную аренду возможна комплексная многоэтажная застройка, — лот провисел несколько месяцев в прошлом году, но не нашёл покупателя.

Упомянутым общежитием Константин Певчих владеет семь лет. Всё это время там сдаются и пустые развалюхи до 15 тысяч в месяц, и дизайнерские хоромы до 100 тысяч.





Как Певчих получил общежитие, легко понять из судебных баз. В восьмидесятые здание построили для курортных водителей. В девяностые оно отошло профсоюзному Автотранспортному предприятию "Геленджиккурорт". В нулевые Певчих, став представителем ФНПР, получил 51% акций "Геленджиккурорта" и основал фирму "Кулинар" (где сотрудницей числилась его дочь) для управления общежитием. В 2014-м самоликвидирующийся "Геленджиккурорт" продал общежитие фирме "Кулинар", а та переписала актив на Константина Певчих.

С десятками людей, живших в общежитии, новый хозяин не церемонился. Их выписали через суд без предоставления жилья, признав договоры социального найма недействительными. Приватизировать жилплощади им не дали.

Похожую роль фирма "Кулинар" сыграла и с другим геленджикским курортом ФНПР — "Черноморцем". Территорию частично продали конкурентам — пансионату "Красная Талка", местами застроили жилыми домами, остальное пришло в упадок. Из корпуса № 4 не захотели съезжать бывшие работники "Черноморца", инвалид и пенсионерка. В Сети есть видео об их незавидной участи.

— Более 30 лет здесь жила. А сегодня меня выгоняют. Оказалось, корпус теперь принадлежит ООО "Кулинар". Так довести дом, который буквально полгода назад имел прекрасный вид! Сегодня отключили воду, в ноябре демонтировали крышу. Живём в холоде, — сетовала пенсионерка.

Пенсионерка о фирме "Кулинар". Видео © my.mail.ru

Фирма "Кулинар" обвинила пенсионерку в клевете и потребовала опровержение. Суд отказал в иске. Впрочем, корпус, где жила женщина, снесли, если верить спутниковым снимкам.

Структуры Константина Певчих приватизировали даже объект культурного наследия — спальный корпус "Черноморца" на улице Пушкина. В десятые годы здание использовалось под общежитие, числилось на "Геленджиккурорте" и содержалось из рук вон плохо: крыша протекала, фасад разваливался, окна сифонили. Потом недвижимость продали частным лицам через специализированный портал. Объявление размещал доверенный юрист Константина Певчих.





Как Певчих переделал теплопункт в особняк

Младшей несовершеннолетней дочери Константина Певчих принадлежит в Геленджике немного несуразный, но симпатичный кирпичный особняк с большой террасой. Фасад украшен белыми наличниками и узорами из металла. Вокруг разбит сад, на крыше обустроена веранда, от дороги отделяют кованый забор и деревья. Расположение выигрышное: улица Серафимовича, вторая линия от моря. Цену не предположить, поблизости нет жилых домов. Вплотную располагается цистерна.

Константин Певчих со второй женой Ольгой Гилёвой на фоне особняка-теплопункта в Геленджике. Фото © Instagram** / oxanagileva

Судя по тяжбе от 2017 года, в ходе которой Константин Эдуардович взыскал убытки с геленджикских коммунальщиков из-за залива цоколя, этот особняк когда-то являлся теплопунктом, имел адрес по улице Маячной и был частью пансионата "Кавказ". Согласно выписке из ЕГРН, первым владельцем теплопункта, переделанного в жильё, стал "Геленджиккурорт", после права собственности перешли младшей дочке Константина Певчих.

Ещё в 2010 году особняк был теплопунктом. Фото © Yandex Карты

Что ещё получил Певчих в Геленджике

В 2012 году Певчих стал директором парка аттракционов Геленджика, который принадлежал профсоюзам. Вскоре от парка отпочковалась компания "Отдых" с административным зданием на Геленджикском проспекте в собственности. Зачем фирма "Отдых" сменила учредителя? Вместо парка аттракционов им стала вторая жена Константина Певчих, Ольга Гилёва. Вскоре и сам парк аттракционов сменил хозяев: место ФНПР занял бизнесмен со стороны. А в административном здании на Геленджикском проспекте с тех пор сдаются помещения. Раньше объявления размещал лично Константин Певчих, последнее время — его юрист.

В административном здании на Геленджикском проспекте был ресторан, теперь юрконтора и Wildberries. Фото © Yandex Карты

Долгое время у Певчих и его второй супруги Гилёвой были возле парка две квартиры в новостройке бизнес-класса на улице Халтурина (в сумме 50 млн рублей) и апартаменты (свыше 30 млн рублей) в элитном доме на улице Революционной, где раньше был детсад.

В 2008–2013 годах Константин Певчих владел прачечной и трансформаторной станцией на улице Гоголя, 9. Цена этой недвижимости — около 50 млн рублей. Судя по картам, её сейчас занимает магазин "Магнит".

По чьей вине сотни людей в Туапсе рискуют остаться без жилья

До 2012 года Константин Певчих возглавлял профсоюзный пансионат "Шепси" под Туапсе. Именно при Певчих земли здравницы незаконно застроили коттеджами и таунхаусами. Несколько месяцев назад Генпрокуратура добилась в суде признания этих объектов самостроем и потребовала их сноса. Сотни людей, которые по незнанию купили здесь жильё, могут остаться ни с чем.

Выделенные красным участки могут зачистить от самостроя. Фото © yuga.ru

Несложно предположить, кто возводил заведомо незаконные объекты. У Константина Певчих и нынешней директрисы "Шепси" Елены Кустовой в те времена имелся совместный бизнес — зарегистрированные в Туапсинском районе строительные фирмы "Гаварни" и "Гуаира". По данным Росреестра, в 2009-м Певчих оформил на себя насосную станцию на улице Сочинской в Шепси — теперь там палатка, где продают фермерские продукты. А в 2010 году Певчих получил и продал квартиру в приговорённом к сносу таунхаусе на улице Гагарина.

Под Туапсе был ещё один курорт, который курировал Певчих, а возглавляла Кустова, — ныне закрытая здравница "Ольгинка". На её землях тоже построили дома, и их тоже могут признать самостроем и снести.

На сайте "Кубкурорта" (доступен только в кэше) продавали недвижимость в Ольгинке и Шепси. Фото © web.archive.org

Убийства в Анапе

Наполеоновские планы у несостоявшейся сети "Кубкурорт" Константина Певчих были в Анапе. Хотели отгрохать две башни под гламурным названием Anapa Sail Tower.

— На уникальном курорте Анапа на самом мысу, утопающем в песчаных волнах, будет возвышаться новый курортный комплекс. Строгие силуэты башен устремляют за собой парус, — описывали проект авторы. Реализован он не был.

Нереализованный проект Anapa Sail Tower. Фото © krona.one

Заказчиком проекта выступал профсоюзный санаторий "Малая бухта", который подчинённые Певчих возглавили в 2005 году. Тремя годами ранее там убили гендиректора с женой. За это осудили депутата Заксобрания Кубани Сергея Зиринова. Он успел завладеть акциями "Малой бухты" и перепродать. Кому — не сообщалось.

Последний раз структура собственников санатория раскрывалась в том же 2005-м: 25% акций у ФНПР, остальные — у неназванного физлица. По мнению местных, это кто-то из Димоевых. Глава этой известной в Анапе семьи был пойман на взятке, которую давал с целью завладеть очередной анапской здравницей. Дело зависло.

Что Константин Певчих купил в период работы на ФНПР

Семья Константина Певчих обосновалась в Москве на Ходынском поле в жилом комплексе бизнес-класса "Гранд парк". Две двушки и трёшка там были куплены в течение трёх лет после того, как отец Марии Певчих* устроился в профсоюзы. Суммарная цена — около 120 млн рублей. Номинальный владелец — вторая жена Оксана Гилёва.

Речь о новом квартале с прекрасной экологией, возведённом по принципу "города в городе". На его охраняемой территории есть британский детский клуб 5Green и ясли Sun School.





Какие отношения у Константина Певчих с дочерью

— Она взрослый человек, и это её личное дело. Не сильно важной работой, на мой взгляд, она занята. Да мы и до этого не очень созванивались, — так Константин Певчих прокомментировал деятельность дочери.

Сама Мария Певчих* как-то обмолвилась, что не общается с отцом много лет.

Можно усомниться в их словах. В 2011 году он завёл профиль в соцсети Twitter и сразу написал ей.

— Привет, родственница. Посмотрел твою фотку, и все сомнения пропали. Так похожа на мою дочь!!! Ты чья дочь? — этот твит так и остался висеть на стене Марии*.

С тех пор Константин Певчих почти не проявлял активности в соцсети Twitter. Последний его твит был в 2021 году — и это репост Михаила Ходорковского*.

Что известно о Марии Певчих*

Именно Марию Певчих* подозревают в отравлении Алексея Навального*** в 2020 году по заданию западных спецслужб. Ранее о ней никто не слышал в России. Выяснилось, что её отец Константин Эдуардович — гендиректор и совладелец специфических компаний: "Ниобис", выращивающей вирусы, и "Игла", развивающей технологию наноигл. Работу на Кубани к тому времени он давно завершил и был связан с регионом только активами.

Мария Певчих* — самая загадочная фигура в ФБК****, хотя официально в этой структуре никогда не работала. Данных о ней там нет.

Певчих* очень трепетно относится к персональным данным и соблюдает все возможные меры предосторожности, например, в передвижениях по России непременно использует VPN. Но иногда ошибки допускает, Лайф находил оставленный ею след.

Мария Певчих*. Фото © Youtube / вДудь

Девушка проживает в элитном жилом комплексе The Circle у Тауэрского моста Лондона, где одна только месячная аренда обойдётся в полмиллиона рублей. И Певчих* не рассказывает, кто оплачивает ей люксовое жильё.

За несколько лет жизни в Лондоне Певчих* совершила 64 перелёта в Москву. Кроме того, десятки раз посещала центры европейской политики — Цюрих, Женеву и Брюссель — и даже успела побывать в Иране, что без дипломатических документов незамужней женщине сделать невозможно.

* Признана в РФ иноагентом. ** Instagram заблокирован в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской. *** Внесён в список террористов в РФ. **** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан экстремистской организацией и запрещён в России, включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Как вы думаете, Мария Певчих работает на британские спецслужбы? 0 Да, судя по её скрытности, очень похоже Она просто живёт в Лондоне, а деньгами отец помогает Я не знаю, кто такая Певчих, мне всё равно

Авторы Пётр Егоров