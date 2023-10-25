Как молодые педагоги из спецпроекта преподают в глубинке антироссийские ценности С 2015 года в стране действует общественная программа "Учитель для России". За её фасадом скрывается систематическая работа по воспитанию российских детей в заукраинцев и иноагентов. Как выяснил Лайф, этот проект может работать в интересах США. 32371 32371 Общественная образовательная программа "Учитель для России" прививает нашим детям вражеские ценности. Ольга Фогельсон и Алёна Маркович. Коллаж © LIFE. Фото © VK / Ольга Фогельсон, © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elena.markovich.1, © Shutterstock

— Российские войска вторглись на Украину. Это как самый *** ночной кошмар. Эта война должна закончиться! Я решила покинуть Россию. Моё сердце разрывается из-за Украины! — написала после начала СВО Александра Гришина, работавшая в программе "Учитель для России" бренд-менеджером. Она обладательница диплома МГИМО, учившаяся по обмену в университете Западной Вирджинии. Сейчас Гришина в Грузии.

— Оформление выпускного очевидно призывало улететь отсюда уже, пока авиация ещё работает. Надеюсь, все мои ученики знают мою точку зрения, — опубликовал один из педагогов "Учителя для России" Михаил Бурмистров. Он стажировался в лондонском филиале Deutsche Bank, всегда позиционировал себя борцом с действующей властью, собирал донаты для "либеральных" инициатив, тиражировал фейки о Буче. Сейчас Бурмистров в Армении.





Охвачено до 30 тысяч детей в год

Суть масштабной общественной программы "Учитель для России" в том, что выпускники отечественных ведущих вузов без педагогического профиля два года преподают детям в отдалённых городах и сёлах. Новоиспечённым учителям платят до 95 тысяч рублей в месяц и по итогу выдают диплом о профподготовке на педагога. Ежегодно через "Учителя для России" проходят до 30 тысяч детей, за всё время существования — уже почти полмиллиона. Проект функционирует в 85 школах, располагающихся в Новосибирской, Калужской, Тамбовской, Новгородской, Нижегородской, Воронежской областях, а также в Приморском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.

Вся бухгалтерия "Учителя для России" ведётся через благотворительный фонд поддержки и развития образования "Новый учитель". В управляющий совет этого НКО входят Пётр Положевец, родившийся в Волынской области организатор конкурса "Учитель года России", и Елена Чернышкова, экс-руководитель семейного офиса покойного спонсора ФБК*** Дмитрия Зимина. Согласно отчётности, в прошлом году фонд потратил 187 миллионов рублей, полученных от российских лиц, и 6 миллионов рублей, полученных от российских юрлиц, имеющих зарубежные источники финансирования.







В программу "Учителя для России" берут не всех желающих. Нужно пройти несколько этапов отбора.

— Анкетирование с такими вопросами: что предпримете, если при вас школьника назовут чуркой. Практическая часть, где нужно сделать выбор: кого рекомендовать на грантовое обучение — ученика из русской семьи или ребёнка мигрантов, — правильный ответ: ребёнка мигрантов. Последний этап — индивидуальная беседа, где мне задали вопрос, как вы относитесь к тому, что власти России, играя на имперских чувствах русских, стремятся захватить чужие территории. А вот заданий по предмету, который я собиралась преподавать, не было! — поведала Лайфу одна из кандидаток в "Учителя для России". Ей отказали, потому что она выказала недостаточную поддержку Украине.

Кураторы "Учителей для России" часто отказывают соискателям по политическим причинам.







Получается, патриоты в "Учителя для России" не проскочат — за этим тщательно следят. Прошедшие же отбор кандидаты отправляются в летний лагерь на пять недель интенсива, чтобы познакомиться между собой и получить азы педагогики. Одна смена — это обычно около трёхсот человек. После подготовки они разъезжаются по регионам нести "свет" детям из провинции.

Кто учит российских детей?

— На ЕГЭ по истории у меня всего было 65 баллов. Это ударило по самооценке. Но как знание истории поможет в реальной жизни мне и моим ученикам? Самое страшное — не нахожу ответа! — призналась в соцсетях Рената Давлетова, преподающая историю и обществознание в школе калужского села Кудиново.

Зато не знающая своего предмета Давлетова лучше всех на проекте находит необычные подходы к детям. Она создала с ними "мемный гей-клуб "Ромашка", преподаёт им, что задача российских силовиков — охрана недвижимости президента. Ребята настолько доверились Давлетовой, что присылают ей в личку оскорбления первых лиц нашей страны. Успехи Ренаты не остались незамеченными — теперь она ментор проекта, то есть наставляет других.

Из соцсетей и мессенджеров Ренаты Давлетовой. Фото © t.me / "Педагогическая порнография", © Instagram*/ rikidriki

Год назад публично оскандалился 25-летний москвич Марат Садеков — "Учитель для России", приехавший преподавать в новосибирский городок Черепаново. Взглядов придерживался самых "либеральных": в соцсетях — радужный флаг, родину называл Рамсией. Когда он решил вернуться в столицу, то созвал своих учеников на прощальную "вписку" — в съёмную квартиру. На этой вечеринке все напились, выбили дверь, сломали шкафы, разбили душевую...

— Дети — от 13 до 17 лет — собрались прямо у него дома. Учитель раздал им вейпы и презервативы, стал говорить о сексе. Моя дочка с подружкой с этой вечеринки сбежали, — рассказывала потом мать одной из учениц.

Среди "Учителя для России" есть даже неприкрытые представители ЛГБТ.













В топ-менеджерах "Учителя для России" светились не менее интересные личности. Директором по развитию трудилась дочь иконы либеральной журналистики Мария Леонидовна Парфёнова, выпускница итальянской школы Британского совета и Лондонского городского университета. Руководителем фандрайзинга — Катя Журавлёва, отучившаяся в Чикагском институте еврейского обучения и лидерства Спертус. Администратором отбора — Александра Юрьевская, прошедшая волонтёрскую подготовку в Еврейском агентстве для Израиля.

Кто рекламирует "Учителя для России"

Весной прошлого года иноагент-политолог Екатерина Шульман* учила на своём канале безопасному протесту и очень удивлялась, что "Учитель России" до сих пор официально работает в России.

— По-прежнему функционирует замечательный проект "Учитель для России", вот для того, чтобы дети и подростки в малых городах слышали хоть какой-то голос цивилизации и культуры. И обучались не только для того, чтобы потом пойти в армию на контракт, Росгвардию или ФСИН. Это удивительным образом вполне всё официально, — наставляет Шульман*.

Шульман* продвигает "Учителя для России". Видео © Youtube / Екатерина Шульман

Рекламную кампанию "Учителя для России" провела и оппозиционная журналистка Ася Казанцева.

— Мы слишком мало поддерживали проект "Учитель для России". В итоге они не смогли сделать достаточно. А они делали самое главное: пытались взаимодействовать с той маленькой, бедной, невежественной сельской Россией, которая теперь воюет, мародёрит и насилует детей! — выдала Казанцева.

Ася Казанцева рекламирует "Учителя для России". Видео © Youtube / Как теперь / проект ОВД-Инфо

Среди пиарщиков программы Лайф также заметил иноагентов: Дмитрия Быкова*, Татьяну Лазареву*, Тихона Дзядко*, Илью Красильщика* и Сергея Гуриева*.

Американский след

"Учитель для России" — это калька с американской программы Teach for all, с помощью которой США выстроили в 60 странах мира глобальную сеть "независимых социальных предприятий, заинтересованных в повышении качества образования". За мутной формулировкой скрывается экспансия американского видения жизни.

Проект Teach for all был запущен 42-м президентом США Биллом Клинтоном. Финансирование осуществлялось через его семейный фонд, донором которого, например, является ЧВК Academi (прежнее название Blackwater). Партнёрами Teach for all стали консалтинговое агентство McKinsey — подрядчик ЦРУ и АНБ, фонд Skoll, осуществляющий в третьих странах инвестиции социального воздействия, а также Европейская комиссия в области политических экспериментов.





— Отбор и привлечение как можно большего числа наиболее перспективных будущих долгосрочных лидеров страны, которые способны осуществлять системные изменения, независимы от контроля правительства и готовы бросить вызов традиционным парадигмам, — такие принципы декларирует Teach for all.

В отличие от других стран, "Учитель для России" позиционирует себя как аналог, а не как участник сети Teach for all. Но есть нюанс. Разработчиком учебных программ для Teach for all является сотрудничающая с американскими спецслужбами The Boston Consulting Group. Эта же компания была указана главным экспертным партнёром отечественного "Учителя для России". Boston Consulting работает на нашем рынке c 1990 года, первые её шаги были связаны с консультированием Бориса Ельцина в сфере экономических реформ.

Принципы Teach for all. Фото © teachforall.org

Лайф присмотрелся и к спонсорам "Учителя для России". Среди них Азиатско-тихоокеанский банк (принадлежит семье экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева), авиаперевозчик S7 (Лайф писал, как его владельцы могли участвовать в махинациях "Роснано" Чубайса) и фонд миллиардера Игоря Рыбакова (чья супруга открыто осудила СВО).

Кто основал "Учителя для России"

Формально за проектом стоят две девушки: Алёна Маркович и Ольга Фогельсон.







Алёна Маркович училась в СПбГУ на родине и Потсдамском университете в Германии. Стажировалась в Вашингтоне при торговой ассоциации "Деловой совет США – Россия", лоббирующей интересы американского бизнеса. Далее трудилась в TED — нью-йоркском некоммерческом фонде, устраивающем конференции, в Global Shapers — сети городских площадок по всему миру, созданных главой Всемирного экономического форума, и в Game Changers — образовательном портале для российского студенчества, чей домен Роскомнадзор недавно внёс в реестр запрещённых сайтов.

Маркович состоит в релокантских Telegram-чатах "Женщины вывозят" и "Граница РФ РК (Казахстан)":

— Подскажите, можно ли пешком пройти границу под Орском? И какая там обстановка? — спрашивала она год назад.

Алёна Маркович — волонтёр сообщества "Питер проездом из Украины в Европу", которое отговаривает украинских беженцев оставаться в России и помогает им добраться до границы с Евросоюзом.

В запрещённых соцсетях Маркович тиражировала украинскую пропаганду:

— За два дня ВСУ убили и ранили более 3000 российских интервентов, более 200 захвачено в плен. Звоните на горячую линию для русских мам "Вернись с Украины живым"! — разместила она после начала СВО.

Сооснователь "Учителя для России" считает себя израильтянкой. Фото © Facebook* / olga.fougelson

Соосновательница "Учителя для России" Ольга Фогельсон получила образование в академии искусств "Бецалель" в Иерусалиме и Высшей школе изящных искусств в Париже. Первое место работы — петербургский филиал "Еврейского агентства", помогающий репатриироваться в Израиль. Второе — канадское НКО "Еврейское Торонто".

Весной этого года Фогельсон с малолетней дочкой надолго уезжала в Иерусалим проездом через Тель-Авив.

— Дорогие израильские друзья, везу новую гражданку Израиля показать землю, текущую молоком и мёдом! — написала Фогельсон перед отлётом.

О своём отношении к СВО Фогельсон лишь намекает...

— Никаких итогов, нет ничего в этом 2022 году. Я сделала татуировку, стала коротко стричься, выбривать висок и, похоже, окончательно носить чёрное, — написала она.

*Facebook и Instagram запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской. **Входит в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России. ***Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.

Должны ли Минобр и спецслужбы проверить проект "Учитель для России"? 0 Да, ведь некоторые учителя прививают детям чуждые ценности Возможно, это инициативы не всего проекта, а отдельных учителей Если проект до сих пор официально работает, значит, проблем нет