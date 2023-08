В каких элитных школах Москвы детям вбивают ценности Запада

Школа с пропагандой ЛГБТ

Этим летом закрылась лишённая лицензии и признанная иноагентом элитарная Англо-американская школа Москвы. Она принадлежала американскому юрлицу, управлялась коллегиальным органом, состоящим из иностранцев, и курировалась столичными посольствами США, Англии и Канады. По данным Минюста, она "осуществляла деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений". Как выяснил Лайф, многие из её выпускников поддерживали Украину. Обучение там велось по стандартам фонда "Международный бакалавриат" (International Baccalaureate, IB) и Ассоциации школ и колледжей Новой Англии (New England Association of Schools and Colleges, NEASC) под эгидой Совета международных школ (Council of International Schools, CIS). За одними партами сидели отпрыски англосаксонских дипломатов, а также наследники российских бизнесменов и чиновников.