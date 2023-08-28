В каких элитных школах Москвы детям вбивают ценности Запада Несмотря на СВО и международные санкции, российские богачи стремятся дать своим детям образование с заделом на жизнь за границей. Как выяснил Лайф, в Москве есть как минимум две школы, которыми владеют британцы, где в основе обучения — западные ценности. 27 августа, 22:40 Здание Международной школы. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rosinka_sportscenter, © Getty Images / Daniel Knighton

Школа с пропагандой ЛГБТ

Этим летом закрылась лишённая лицензии и признанная иноагентом элитарная Англо-американская школа Москвы. Она принадлежала американскому юрлицу, управлялась коллегиальным органом, состоящим из иностранцев, и курировалась столичными посольствами США, Англии и Канады. По данным Минюста, она "осуществляла деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений". Как выяснил Лайф, многие из её выпускников поддерживали Украину. Обучение там велось по стандартам фонда "Международный бакалавриат" (International Baccalaureate, IB) и Ассоциации школ и колледжей Новой Англии (New England Association of Schools and Colleges, NEASC) под эгидой Совета международных школ (Council of International Schools, CIS). За одними партами сидели отпрыски англосаксонских дипломатов, а также наследники российских бизнесменов и чиновников.

Англо-американская школа* в Покровском-Стрешнево больше не работает. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Впрочем, в Москве без проблем продолжают работу две другие англосаксонские школы, которыми владеют и управляют иностранцы. Эти учебные заведения отвечают многим признакам иноагентов.

Международная школа Москвы

Международную школу Москвы (ISM) по непонятным причинам никогда не включают в рейтинги самых элитных. Сведений о ней до удивительного мало, хотя функционирует она давно, с 2007 года. Меж тем это учебное заведение — едва ли не самое дорогое в России: плата за ближайший учебный год составит 3,5 млн рублей, включая обеды. Отдельно придётся оплатить вступительный и регистрационный взносы — это ещё полмиллиона.

У ISM два кампуса. Московский смахивает на ультрасовременное спортивное сооружение и находится на берегу Гребного канала в парке "Крылатские холмы". Подмосковный напоминает волшебный "Хогвартс" и располагается в красногорском посёлке премиум-класса Росинка, где живут экспаты.





Учредителями Международной школы Москвы числятся офшорная компания "БСГ менеджмент лимитед" с Виргинских островов и фирма "Форест рич инвестмент лимитед" из Гонконга. Диплом, выданный ISM, резко увеличивает шансы на поступление в лучшие университеты Запада. Преподавание ведётся на английском. Учителя преимущественно из США, Англии, Австралии, Новой Зеландии и Канады — недружественных нам государств. На сайте школы на видном месте размещён отчёт об успешно пройденной выездной проверке, осуществлённой аккредитованным Департаментом образования Великобритании Управлением надзора и контроля в сфере образования частных школ, реализующих образовательные программы на английском языке за пределами Соединённого Королевства.

ISM входит в большую сеть учебных заведений Nord Anglia Education. Это организация со штаб-квартирой в Лондоне. Существует с 1972 года и с тех пор открыла свыше 70 школ в 30 странах — от Филиппин и Сингапура до Катара и Мексики.

Международная школа Москвы регулярно проверяется выездной инспекцией Департамента образования Великобритании. Фото © ism-nochu-bso.ru

От британской короны за московской Международной школой надзирает англичанин Пол Кич. О нём мало что известно. Ранее он развивал филиалы в Индонезии и Египте. Зимой этого года Mini Cooper, где ехал Пол Кич (неизвестно, был ли он сам за рулём), выехал на встречку и спровоцировал серьёзную аварию на одной из столичных улиц.

Его правая рука, Мария Ежова, является формальным гендиректором всех связанных с ISM юрлиц: НОЧУ "Международная школа", НОЧУ БСО "Международная школа" и ООО "Международная школа". Их суммарная выручка "грязными" составила в прошлом году колоссальные 1,7 миллиарда рублей, при этом чистой прибыли не оказалось вовсе, лишь убытки на минус 40 миллионов рублей. К столь странной бухгалтерии могут возникнуть вопросы у Федеральной налоговой службы России. Согласно Налоговому кодексу, все НКО признаются плательщиками налога на прибыль, а в случае ISM прибыли просто нет.

Директор Пол Кич и главный администратор школы Мария Ежова. Фото © nordangliaeducation.com, © VK / Maria Se

Ещё Мария Ежова контролирует предприятие "БСФ сервис" — торговая фирма с оборотом в 20 млн рублей занимается поставками и перепродажей школьной одежды премиум-класса. Один коплект обойдётся родителям в 36 тысяч рублей.

Ежова начинала карьеру менеджером в транснациональном консорциуме по строительству люксовых яхт Timmermans yachts. Судя по соцсетям, сейчас она живёт в Торонто.

Из светской прессы известно, что в Международной школе Москвы учились Платон, сын Ксении Собчак, дети бизнесмена Александра Лебедева и модели Лены Перминовой. С помощью соцсетей Лайф вычислил других воспитанников. Например, детей соосновательницы бренда EXCLAiM Екатерины Янсен, а также дочь Владимира Цыганова (гендиректор агрофирмы "Белая Дача") и Оксаны Бондаренко (владелица шоурума "Ли-Лу").

"Московская школа "Брукс"

Школа Brookes настолько крутая, что по её коридорам можно виртуально прогуляться в картах "Яндекса". Её кампус располагается на поросшем зеленью берегу Яузы. Снаружи футуристичное здание. Внутри — стильно, стерильно. При входе — шатёр ресепшена. Налево спортзал, где не стыдно сыграть матч NBA. Справа кофейня, на снимках её витрин видны цены: 180 рублей — латте, 110 рублей — 0,33 минералки Perrier.

Стоимость обучения в Brookes на учебный год 2023/2024 превышает три миллиона рублей. Плюс надо единоразово выплатить обязательный сбор, равный 500 тысячам рублей. Пансион обойдётся в 650 тысяч рублей за триместр.

"Московская школа "Брукс" распахнула двери в 2018 году. Её основатели — англичанин Дэвид Питер Роуз, канадцы Грэм Браун и Сальвадор Хименес. Она часть международной сети Brookes Education Group с десятками стандартизированных филиалов по всему миру: в ОАЭ, Индии, Китае, Японии, Корее, Мексике, Канаде, США и странах Евросоюза. Обучение ведётся на английском по западным стандартам. Всё пронизано британским духом и заточено на поступление в лучшие зарубежные вузы. Недавно в московскую Brookes с визитом заезжал член британской королевской семьи принц Майкл Кентский.

Странно, что в Москве англосаксонский островок вырос посреди спального района Свиблово. Местные жители были недовольны.

— Когда возводили новый жилой комплекс, обещали построить обычную школу, их очень не хватает в Свиблове, но появилось вот это заведение. Стоимость обучения не потянет никто из местных, в том числе новосёлы из новостройки, — сокрушается местный житель Александр Смолкин.





Директором "Московской школы "Брукс" трудится британский поданный Джайлс Кинг — человек непубличный, ни разу не попадавший ни в какие скандалы. Дела он ведёт странно: согласно базе СПАРК, школа долгое время работала в глубокий убыток — минус полмиллиарда рублей в 2019–2021 годах. Копеечная прибыль была зафиксирована лишь в прошлом году — всего три миллиона рублей. Судя по доступной отчётности, творится что-то неладное и с чистыми активами организации — минус 0,9 млрд рублей по итогам 2022 года.

В публичном доступе нет информации, чьи дети учатся в школе "Брукс". Однако с помощью соцсетей Лайф нашёл несколько воспитанников. Например, возможного родственника российского олигарха Дмитрия Рыболовлева; дочку владельца компании "Алгомост" Михаила Левиева и актрисы театра МХАТ Натальи Швец; Джошуа Боничи — участника передачи "Лучше всех" на Первом канале, сына ирландского тренера по танцам; Стефанию Ростовцеву — звезду шоу "Голос. Дети", её мать — светская львица Ксения Мринская-Ростовцева, отец неизвестен.

* Признана иноагентом.

Нужны ли в России школы, где учат по западным стандартам? 0 Нет, его выпускники вряд ли станут патриотами России Нужны, но они должны быть доступны и для семей среднего класса Пусть будут, но в программу нужно добавить российские стандарты Если богачи хотят дать западное образование, пусть дают его за границей

Авторы Егор Пережогин