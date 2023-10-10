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Таунхаус в Нью-Йорке и квартира на Тверской: Откуда у антироссийской журналистки Евгении Альбац деньги на роскошную жизнь

Иноагент Евгения Альбац* хорошо устроилась в США, откуда озвучивает русофобские пассажи. Недавно она пожалела Гоголя, который якобы страдал из-за невозможности писать на мове. Как она живёт?

9 октября, 22:40
<p>Иноагент Евгения Альбац*. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © ТАСС / Ведомости / Евгений Разумный</p>

Иноагент Евгения Альбац*. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © ТАСС / Ведомости / Евгений Разумный

Как Евгения Альбац* соврала про Гоголя

Известная в оппозиционных кругах журналистка Евгения Альбац* продолжает русофобскую волну.

— Вы знаете, почему Гоголь писал по-русски? Потому что царь-реформатор Александр II издал эдикт, по которому запрещались документооборот и издание книг на украинском языке. И Гоголь писал своей матери: "Если я буду писать на малороссийском, то меня издавать не будут, а если я хочу, чтобы меня читали в Петербурге, я должен писать на русском", выдала Альбац* в интервью другой журналистке-иноагенту Катерине Гордеевой*.

Историки уже посмеялись над Евгенией Марковной. Во-первых, Александр II стал императором лишь в 1855-м, а Гоголь умер тремя годами раньше. Во-вторых, в своих письмах к матери Гоголь в принципе не говорил ничего подобного.

Евгения Альбац* говорит про Гоголя. Видео © Скажи Гордеевой

Почему Евгению Альбац* признали иноагентом

Антироссийская позиция Альбац* давно известна. Она была главредом заблокированного Роскомнадзором издания New Times, которое на деньги Запада оправдывало украинский неонацизм и исламский терроризм, а также тиражировало фейки о Российской армии. Ещё Альбац* писала для "Новой газеты", год назад лишённой лицензии, и вела авторскую передачу на радио "Эхо Москвы", ныне отключённом от эфирного вещания и ликвидированном.

— Я, честно говоря, не вижу особой проблемы, если Россия разделится по Уральскому хребту. Думаю, что это неизбежно, заявила она задолго до украинских событий, в далёком 2013 году.

  • Евгения Альбац* с Алексеем Навальным***. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yevgenia.albats
    Евгения Альбац* с Алексеем Навальным***. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yevgenia.albats
  • Евгения Альбац* с Михаилом Горбачёвым, Алексеем Венедиктовым* и Дмитрием Муратовым*. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yevgenia.albats
    Евгения Альбац* с Михаилом Горбачёвым, Алексеем Венедиктовым* и Дмитрием Муратовым*. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yevgenia.albats
  • Евгения Альбац* собрала за одним столом видных "либералов": среди них Илья Яшин* и Алексей Навальный***. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yevgenia.albats
    Евгения Альбац* собрала за одним столом видных "либералов": среди них Илья Яшин* и Алексей Навальный***. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yevgenia.albats
  • Евгения Альбац* с Борисом Немцовым. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yevgenia.albats
    Евгения Альбац* с Борисом Немцовым. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yevgenia.albats
  • Евгения Альбац* с Людмилой Алексеевой и Надеждой Толоконниковой*. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yevgenia.albats
    Евгения Альбац* с Людмилой Алексеевой и Надеждой Толоконниковой*. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yevgenia.albats

Евгения Альбац* с Алексеем Навальным***. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yevgenia.albats

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Что осталось у Евгении Альбац* в России

Евгения Марковна* родилась во влиятельной номенклатурной семье. Мать полжизни трудилась диктором на Всесоюзном радио. Отец работал сначала в спецслужбах, потом — главным специалистом НИИ по системам наведения ракет с подводных лодок. Дед был членом Бунда (Всеобщего еврейского рабочего союза в Литве, Польше и России), в 1915 году вернулся в нашу страну из Швейцарии, чтобы вести подрывную революционную деятельность.

Родители оставили Альбац* трёшку с высокими потолками в сталинке на улице Академика Королёва. Рядом ВДНХ, Ботанический сад, Останкинский парк, телебашня, телецентр и монорельс. Цена подобной недвижимости — около 40 млн рублей.

Сталинка на улице Академика Королёва. Фото © ЦИАН

Сталинка на улице Академика Королёва. Фото © ЦИАН

До отъезда из России Евгения Марковна* жила в просторной квартире кирпичной одиннадцатиэтажки, построенной сразу после перестройки по индивидуальному проекту. Архитектура необычная: смесь сталинского ампира и конструктивизма. Расположение престижное: улица Лесная, Тверской район, рукой подать до Миусского сквера и Садового кольца. Стоимость — до 50 млн рублей.

В 2019 году Альбац* сдала эту квартиру за 130 тысяч рублей в месяц, но не всю, а лишь две комнаты из трёх.

— Сдаётся большaя трёхкомнaтнaя квapтиpа (но одна комнaта закpыта) на длительный cрoк oт coбcтвeнника в охpaняемoм доме, обнeсённом забoром, паpковка, консьepжка, две минуты от метро и Белой площади, все удобства, застеклённая лоджия, кондиционеры, экраны от солнца в спальне, вся необходимая техника, посуда, мебель, встроенные шкафы, — написала Альбац* в объявлении.

Одиннадцатиэтажка на Лесной улице. Фото © 2gis.ru

Одиннадцатиэтажка на Лесной улице. Фото © 2gis.ru

Где сейчас Евгения Альбац*

В сентябре 2022 года Евгения Марковна* заявила, что уехала в Нью-Йорк преподавать в одном из местных университетов. Но, как выяснил Лайф, американские телефонные справочники содержат иную информацию. Согласно им, Альбац* сейчас живёт в студенческом городке Кембридж (штат Массачусетс) на Брэттл-стрит. По этому адресу находится жилой дом, которым управляет расположенный неподалёку Гарвардский университет — альма-матер Евгении Альбац*. В девяностых годах она отучилась там на магистратуре политического факультета, в нулевых — защитила докторскую.

В "гарвардском" доме жить недёшево. Месяц аренды скромной двушки стоит около четырёх тысяч долларов. Ещё, судя по американским базам, Альбац* часто останавливается у своей дочери в Нью-Йорке.

  • Дом в Кембридже, где сейчас живёт Евгения Альбац*. Фото © harvardplanning.emuseum.com
    Дом в Кембридже, где сейчас живёт Евгения Альбац*. Фото © harvardplanning.emuseum.com
  • Таунхаус, где живёт дочь Евгении Альбац*. Фото © zillow.com
    Таунхаус, где живёт дочь Евгении Альбац*. Фото © zillow.com

Дом в Кембридже, где сейчас живёт Евгения Альбац*. Фото © harvardplanning.emuseum.com

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Дочь Евгении Марковны*, Ольга Голованова, уже давно живёт в Соединённых Штатах. Отучилась в московской Англо-американской школе* (признана иноагентом и закрыта), потом получила образование в массачусетском Брандейском университете и недавно вышла замуж за американца Брантли Дойла, топ-менеджера рекламного агентства Ogilvy. Она разделяет взгляды матери и регулярно участвует в антироссийских акциях. С супругом занимает краснокирпичный таунхаус стоимостью миллион долларов в Бруклине (район в Нью-Йорке недалеко от Манхэттен-авеню) на India St. Внутри — гранитные столешницы, мебель из лучших пород дерева, мраморные ванные комнаты и паркетные полы.

  • Евгения Альбац* выдаёт замуж за американца дочь. Церемония прошла во Флориде. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / olganizer
    Евгения Альбац* выдаёт замуж за американца дочь. Церемония прошла во Флориде. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / olganizer
  • Дочь Евгении Альбац* отучилась в массачусетском Брандейском университете. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yevgenia.albats
    Дочь Евгении Альбац* отучилась в массачусетском Брандейском университете. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yevgenia.albats
  • В США дочь Альбац* участвует в антироссийских акциях. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / olganizer
    В США дочь Альбац* участвует в антироссийских акциях. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / olganizer
  • Дочь Альбац* с мужем — американцем Брантли Дойлом, топ-менеджером рекламного агентства Ogilvy. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / olganizer
    Дочь Альбац* с мужем — американцем Брантли Дойлом, топ-менеджером рекламного агентства Ogilvy. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / olganizer

Евгения Альбац* выдаёт замуж за американца дочь. Церемония прошла во Флориде. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / olganizer

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* Признаны иноагентами на территории России.

*** Внесён в российский список экстремистов и террористов.

** Instagram и Facebook — часть корпорации Meta, которая признана в России экстремистской.

Откуда у Альбац* дорогие активы?

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Авторы
Пётр Егоров
Пётр Егоров

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