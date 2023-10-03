Как писатель Быков прославляет Зеленского, угрожая русским страшным наказанием Оглавление Что сказал Быков* Как живёт писатель Быков* и чем владеет На прошедшей неделе писатель-иноагент Дмитрий Быков* наговорил столько, что его запросто могут занести в список экстремистов. Как живёт Быков и чем владеет? 23774 23774 Дмитрий Быков (справа налево), Владимир Зеленский. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Ercin Erturk, Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Что сказал Быков*

Российский писатель-иноагент Дмитрий Быков* посулил соотечественникам масштабную кровавую смуту и тотальное наказание за поддержку властей. Мол, русские хуже гитлеровцев. Этот антироссийский пассаж он выдал во время интервью на популярном украинском Youtube-канале.

— Крах путинского рейха будет гораздо более бесповоротным и страшным, чем крах Германии гитлеровской, — пугает Быков*. — Тогда было страшно, но Гитлеры уходят и приходят, а немецкий народ остаётся. Сегодня мы наблюдаем такую поддержку [курса российских властей] со стороны народа — может быть, фальшивую — но народ как-то не рвётся разоблачить эту ложь. Поэтому, я думаю, падение будет намного более кровавым и, что самое страшное, наказание будет более тотальным, потому что Россию после Путина с неизбежностью ожидает долгая масштабная смута, которая дожжёт всё, что осталось.

Дмитрий Быков* сулит России и русским страшное тотальное наказание. Фото © YouTube / Власть vs Влащенко

Дмитрий Быков* создал шумиху и привлёк к себе внимание не просто так. Это всё часть рекламной кампании его новой, только что вышедшей книги под названием VZ. Фактически там панегирик президенту Украины Владимиру Зеленскому. Но дадим слово самому автору.

— VZ не биография Владимира Зеленского. И это даже не книга о войне. VZ — о, возможно, финальной битве архаики и прогресса. VZ — главный герой этой книги. Неожиданно для самого себя направивший XXI век по верному пути. Оказавшийся орудием того самого Абсолюта, в существование которого мир уже почти не верил, развращаясь неразличением добра и зла и мифом о всеобщей коррупции. Герой, защитивший нашу человечность, — сказано в аннотации.

Этот опус выпустило издательство Freedom Letters, существующее на западные деньги. Стоимость 28 евро, для покупки возможны как электронная, так и бумажная версии.

Новая книга Дмитрия Быкова*. Фото © freedomletters.org

Возможно, уже в ближайшее время книга попадёт в поле зрения российских силовиков. Проверка может закончиться для Быкова* уголовным делом по "экстремистским" статьям.

Как живёт писатель Быков* и чем владеет

Сейчас Дмитрий Быков* находится в США. Он живет в Итаке — это студенческий городок в штате Нью-Йорк, где с начала СВО преподаёт в местном Корнеллском университете. С ним заключили контракт и выделили ему временное жильё. Судя по всему, в Америке писателю приходится жить скромно. На родине у него осталось куда более премиальное жильё.

Дмитрий Быков* в Итаке на фоне коттеджей, где ему выделил жильё Корнеллский университет. Фото © cornell.edu

При рождении Дмитрию Львовичу Быкову* дали фамилию по отцу — Зильбертруд. Родитель всю жизнь проработал детским оториноларингологом и рано умер. Мать иноагента, Наталья Быкова, трудилась преподавателем в престижном МГИМО и скончалась в позапрошлом году.

Родители оставили Дмитрию Быкову* три квартиры — одну-, двух- и трёхкомнатную — на улице Мосфильмовской. Речь об одном из самых экологичных районов Москвы. Рукой подать до парка при китайском посольстве, Воробьёвых гор, главного здания МГУ и университетского Ботанического сада. Трёшка располагается в многоэтажке серии "Башни Булыха" (её часто называют советским комфорт-классом), двушка — в кирпичной брежневке улучшенной планировки, однушка — в панельном доме. Суммарная цена такой недвижимости около 65 миллионов рублей.

В свою очередь, и сам Дмитрий Быков*, судя по базам, не обидел наследников. Его сын от первого брака получает корреспонденцию по нескольким престижным адресам: четырёхкомнатных хором в сталинке на Садовом кольце в Тверском районе, трёшки в кирпичной брежневке на набережной Тараса Шевченко напротив Дома Правительства и двухкомнатных апартаментов на Ломоносовском проспекте. Общая стоимость этой жилплощади под 100 миллионов рублей.

* Дмитрий Быков признан иноагентом на территории России.

Почему Быков* прославляет Зеленского? 0 Чтобы его не трогали в США Он всегда ненавидел жителей России Я не знаю, кто такой Быков, мне нет до него дела

Авторы Пётр Егоров