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11 декабря, 14:19

"Жёсткие вещи пишу": Медведев отшутился в ответ на предложение написать пост в студенческую группу

Медведев пошутил в ответ на предложение студентов написать пост в их группу

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе встречи со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции шуткой ответил на предложение вступить в их телеграм-чат и вместе обсуждать различные новости.

Медведев пошутил в ответ на предложение студентов написать пост в их группу. Видео © t.me / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

"Вы же знаете, я всегда жёсткие всякие вещи пишу. Напишу что-нибудь, потом к вам будут бояться заходить", — сказал российский политик, в соцсетях и аккаунтах которого время от времени появляются резкие высказывания в адрес его западных коллег.

При этом собеседница зампредседателя Совбеза отметила, что именно этим Медведев и нравится российской молодёжи.

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Ранее российский политик решил пойти ещё дальше и даже опубликовал собственный сценарий последнего эпизода сериала "Слуга народа", в котором когда-то снимался Владимир Зеленский. По его задумке, Голобородько в конце "принимает решение уйти, как Адольф", вдыхает "живительный порошок" и застывает прямо на столе с блаженной улыбкой.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Николь Вербер
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