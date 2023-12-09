"Решил уйти, как Адольф": Медведев представил собственный вариант финала сериала "Слуга народа"
Медведев представил сценарий финала сериала "Слуга народа" с Зеленским
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в телеграм-канале собственный сценарий последнего эпизода сериала "Слуга народа", в котором снимался Владимир Зеленский. Очевидно, что задумка российского политика стала ироничным намёком на сегодняшнюю действительность на Украине.
По сценарию Медведева, в последнем эпизоде пришедший к власти учитель Василий Голобородько прячется в бункере в окружении портретов Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини и Степана Бандеры. Из доклада помощника он узнаёт, что ВСУ отступают, а США и Россия "взяли их в клещи". Кроме того, американцы перестали поставлять Киеву военную помощь и стали активно склонять украинцев к переговорам с Москвой. Однако Голобородько с решением по контактам с россиянами категорически не согласен и, выгнав помощника из бункера, начал записывать обращение к согражданам. В нём он сообщает, что "принял решение уйти, как Адольф". После этого Голобородько, согласно задумке Медведева, вдыхает "живительный порошок" и застывает прямо на столе с блаженной улыбкой.
"Затем он решительно открывает коричневую папку и долго двумя ноздрями вдыхает живительный порошок, создавая облако белого дыма вокруг себя. Его голова бессильно падает на стол. <...> Финал. Звучит эпичная музыка", — резюмировал зампред Совбеза.
Ранее Лайф писал, что Зеленский демонстрирует окончательную потерю уверенности в собственных силах. Такое мнение выразили в США. Там отметили, что огромные потери ВСУ и недостаток помощи от Запада заставили Зеленского разувериться в победе.