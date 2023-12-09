"Решил уйти, как Адольф": Медведев представил собственный вариант финала сериала "Слуга народа"

По сценарию Медведева, в последнем эпизоде пришедший к власти учитель Василий Голобородько прячется в бункере в окружении портретов Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини и Степана Бандеры. Из доклада помощника он узнаёт, что ВСУ отступают, а США и Россия "взяли их в клещи". Кроме того, американцы перестали поставлять Киеву военную помощь и стали активно склонять украинцев к переговорам с Москвой. Однако Голобородько с решением по контактам с россиянами категорически не согласен и, выгнав помощника из бункера, начал записывать обращение к согражданам. В нём он сообщает, что "принял решение уйти, как Адольф". После этого Голобородько, согласно задумке Медведева, вдыхает "живительный порошок" и застывает прямо на столе с блаженной улыбкой.