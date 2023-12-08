"Настало время": В Польше призвали Зеленского уйти в отставку

"Разжигание конфликтов между военачальниками, которые командуют на фронте, — очень плохой путь к укреплению своих позиций. Именно этим и занимается Зеленский. Он сильно ослабляет свою позицию, и, возможно, настало время, чтобы он ушёл в отставку", — сказал он в интервью польской газете Rzeczpospolita.