"Настало время": В Польше призвали Зеленского уйти в отставку
Польский генерал Скшипчак: Настало время для отставки Зеленского
Владимир Зеленский должен уйти в отставку, поскольку его действия не идут на пользу Украине. С соответствующим заявлением выступил польский генерал Вальдемар Скшипчак.
"Разжигание конфликтов между военачальниками, которые командуют на фронте, — очень плохой путь к укреплению своих позиций. Именно этим и занимается Зеленский. Он сильно ослабляет свою позицию, и, возможно, настало время, чтобы он ушёл в отставку", — сказал он в интервью польской газете Rzeczpospolita.
Скшипчак подчеркнул, что сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность среди стран, которые поддерживают Киев. В частности, западные лидеры задаются вопросом, есть ли вообще смысл продолжать финансировать украинцев, которые сами не знают, чего хотят, и вносят путаницу в командование ВСУ.
Напомним, что на Украине сейчас наблюдается политическая нестабильность из-за предполагаемого конфликта между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Это случилось после того, как последний в интервью журналу The Econimist признался, что дела на фронте зашли в тупик. Зеленский не согласился с таким заявлением генерала и заявил, что ВСУ продолжат наступление в этом и в 2024 году, хотя сейчас в этом вопросе есть определённые трудности. Впоследствии — ситуация накалилась и Зеленский призвал Залужного не заниматься политикой. Позже подключились соратники Зеленского по партии "Слуга народа". Так, член этой политической фракции в Верховной раде Марьяна Безуглая потребовала отставки главкома ВСУ из-за того, что он не представил план действий на следующий год.
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