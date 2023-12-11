В Приморье краснокнижный леопард мог стать жертвой тигра

Смерть леопарда в нацпарке "Земля леопарда" может быть связана с нападением амурского тигра, сообщила старший научный сотрудник учреждения Дина Матюхина, комментируя фото с места гибели хищника.

"Нельзя исключать того, что тигр мог поедать уже мёртвого леопарда или просто посещал останки леопарда, добытого другим хищником. Межвидовая агрессия в паре тигр – леопард является редкостью. При этом тигр воспринимает леопарда как конкурента, но не как объект целенаправленной охоты. Случаи нападения носят скорее случайный характер", — сказала Матюхина.

Она отметила, что по фото сложно понять, что произошло. По её словам, смерть животного будет проверяться краевым УМВД РФ, потому что гибель краснокнижного зверя — ЧП. В нацпарке также затруднились по фото определить убитую особь леопарда.

Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев пояснил, что точно нельзя распознать убийцу. Но он признал, что нападения тигра на леопарда случаются. Он заметил, что у тигра и леопарда стычки редки, так как эволюционно животные развивались вместе.

"В основном это может происходить с молодыми особями на безлесных пространствах. Если это лес, то леопард успевает спрятаться на дереве. Тигры лазают по деревьям, но им нужны крупные, с большими ветками. И [лазают] на небольшую высоту. Тут у леопарда есть преимущество", — сказал Арамилев в беседе с РИА "Новости".