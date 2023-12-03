В станице на Ставрополье застрелили леопарда Мурку, несколько часов терроризировавшего округу

Персидский леопард напал на своего хозяина и сбежал, перепугав всю станицу Незлобную Ставропольского края. Как пишет Mash, нетипичное для этого населённого пункта под Георгиевском происшествие произошло минувшей ночью: семилетняя кошка Мурка бросилась на своего хозяина Дмитрия Б., после чего ринулась восвояси. Мужчина с рваными ранами головы и уха сразу позвонил в экстренные службы.

В ставропольской станице застрелили леопарда Мурку, несколько часов терроризировавшего округу. Видео © Mash

Прибывшие на место спасатели и сотрудники полиции оцепили зону поиска и оповестили население об опасном хищнике. Местные жители от страха схватились за свои ружья. Спустя несколько часов животное нашли на соседнем участке — Мурка засела на дереве.

На опубликованном телеграм-каналом видео — то, как сотрудники экстренных служб рассуждают, что делать дальше и из чего лучше нейтрализовать кошку. Они боялись, что хищник убежит в лесополосу. В результате Мурку застрелили. По данным регионального МВД, сбежавшего леопарда застрелил полицейский, а не охотники. Это было сделано из-за угрозы для местных жителей.

Дмитрий Б. — хозяин напавшего на него леопарда. Фото © Mash