В Московском зоопарке появился новый полосатый житель, его везли на самолёте через всю страну

В Московский зоопарк передали амурского тигра для реабилитации. Дело в том, что хищник не может самостоятельно добывать себе пищу из-за старой травмы лапы и в дикой природе выжить не сможет. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

"А у специалистов зоопарка — зоологов и ветеринарных врачей — есть большой опыт работы с травмированными животными, в том числе и с тиграми. Сотрудники выполнят комплекс ветеринарных процедур, при необходимости сделают операцию. С тигром также будут проводиться регулярные тренинги, которые позволят сформировать нужный уровень доверия между животным и людьми, которые за ним ухаживают", — указал Фурсин.

"Аэрофлот" перевозит амурского тигра в Москву для реабилитации. Видео © Telegram / АЭРОФЛОТ

Тигра нашли в январе этого года около посёлка Вяземский Хабаровского края. Хищник нападал на собак и представлял опасность для людей. Сначала дикое животное отправили в центр реабилитации диких животных в том же Хабаровском крае. Там тигр пробыл до июня и потом попал в аналогичное учреждение в селе Алексеевка Приморского края. Ветеринары обнаружили у хищника перелом локтевой кости запястья. Кроме того, у тигра не было одной когтевой фаланги. Возможно, что травму он получил из-за браконьеров.

Подвижность лапы могла бы восстановиться во время охоты. Для этого тигра поместили в просторный вольер, предполагая, что это поможет зверю восстановить конечность и избавиться от лишних килограммов. За три месяца хищник пришёл в норму, но подвижность лапы так и не восстановилась. Тогда ветеринары попросили Росприроднадзор поместить его под постоянное наблюдение в искусственно созданную среду. Специалисты порекомендовали передать животное в Московский зоопарк.

В первой половине ноября тигр прибыл самолётом в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. По словам сотрудников, хищник осваивается в новых условиях, но пока не доверяет людям.