В Ленинградском зоопарке львица пытается вырвать льва Адама из лап осенней хандры 16 ноября, 15:40 t.me/lenzoopark

Тревожные новости из Ленинградского зоопарка: льва Адама одолела осенняя хандра и меланхолия. Царя зверей не радуют даже игры в мячик со львицей Таисией, сообщает телеканал "Санкт-Петербург". Нет, лев не злится, что его соседка по вольеру досаждает ему своими играми, и даже отдаёт ей ленивый пас, но настрой у Адама что-то неигривый, хотя он совершенно здоров.

В Ленинградском зоопарке львица пытается вырвать льва Адама из лап осенней хандры. Видео © t.me/lenzoopark

"Но даже если настроение нашей прекрасной пары африканских хищников не совпадает, они остаются учтивы друг с другом и как могут стараются поддержать любое львиное увлечение", — рассказали в зоопарке.

А ранее в Московском зоопарке показали, как животные встретили первый снег. Белая медведица Айка и обитатели павильона ластоногих плавали в бассейнах, волки и росомаха бегали в снегу, а панда Жуи восприняла снег как средство для развлечений.

Авторы Марина Калегина