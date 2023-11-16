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В Ленинградском зоопарке львица пытается вырвать льва Адама из лап осенней хандры

16 ноября, 15:40

t.me/lenzoopark

Тревожные новости из Ленинградского зоопарка: льва Адама одолела осенняя хандра и меланхолия. Царя зверей не радуют даже игры в мячик со львицей Таисией, сообщает телеканал "Санкт-Петербург". Нет, лев не злится, что его соседка по вольеру досаждает ему своими играми, и даже отдаёт ей ленивый пас, но настрой у Адама что-то неигривый, хотя он совершенно здоров.

В Ленинградском зоопарке львица пытается вырвать льва Адама из лап осенней хандры. Видео © t.me/lenzoopark

"Но даже если настроение нашей прекрасной пары африканских хищников не совпадает, они остаются учтивы друг с другом и как могут стараются поддержать любое львиное увлечение", — рассказали в зоопарке.

Ленинградский зоопарк показал, как медведица Хаарчаана грациозно ныряет в воду и кормится рыбкой

Ленинградский зоопарк показал, как медведица Хаарчаана грациозно ныряет в воду и кормится рыбкой

А ранее в Московском зоопарке показали, как животные встретили первый снег. Белая медведица Айка и обитатели павильона ластоногих плавали в бассейнах, волки и росомаха бегали в снегу, а панда Жуи восприняла снег как средство для развлечений.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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