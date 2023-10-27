В Московском зоопарке показали, как животные встретили первый снег

Некоторые приспособленные к холодам животные из Московского зоопарка встретили первый снежный день на улице. Как рассказали в учреждении, белая медведица Айка и обитатели павильона ластоногих плавали в бассейнах, волки и росомаха бегали в снегу, а панда Жуи восприняла снег как средство для развлечений.

Животные Московского зоопарка встретили первый снежный день на улице. Видео © Московский зоопарк

В зоопарке рассказали, что в морозную и снежную погоду наиболее комфортно чувствуют себя те виды, естественный ареал которых простирается в широтах с суровым климатом. Это, к примеру, полярные медведи, волки, дальневосточный леопард, рыси и другие животные. Они хорошо приспособлены к низким температурам, но у них есть и внутренние вольеры, и гнёзда с тёплыми подстилками.

"Белая медведица Айка плавает в своём бассейне, равно как и обитатели павильона ластоногих. Активно бегает росомаха Крендель, а также серые волки Рада и Тарзан. Отлично себя чувствует Жуи. Густая шерсть хорошо защищает от холода, вот только бамбук замерзает при особенно низких температурах, поэтому, когда наступят сильные морозы, животное будет получать корм преимущественно во внутренних вольерах", — уточнили в зоопарке.