Москвичам рассказали, как быстро растает припорошивший столицу первый снег

Выпавший в пятницу на дорогах столицы первый снег задержится по крайней мере на несколько дней. Таким прогнозом поделилась с москвичами и гостями столицы метеоролог Татьяна Позднякова. По её словам, в течение дня в городе и по области продолжатся первые метели, а на асфальте может появиться снежный накат, поэтому люди, которые не успели "переобуть" автомобили в зимнюю резину, должны воздержаться от поездок.

"Первый гололёд обычно превращается в день жестянщика", — заявила главный специалист Метеобюро Москвы телеканалу "360".

Тем не менее, по словам Поздняковой, намечающийся снежный покров — временный. Он может выдержать околонулевую отметку, но к 31 октября в столичном регионе прогнозируют потепление.

"При температуре воздуха около нуля градусов он таять не будет, поэтому <…> какое-то время продержится", — добавила метеоролог.