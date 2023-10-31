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31 октября, 11:41

Ленинградский зоопарк показал, как медведица Хаарчаана грациозно ныряет в воду и кормится рыбкой

Посетителям Ленинградского зоопарка показали, как кормят белую медведицу рыбой

Белая медведица Хаарчаана — любимица публики из Ленинградского зоопарка — грациозно покормилась рыбой. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Ленинградский зоопарк показал, как белая медведица Хаарчаана грациозно кормится рыбкой. Видео © Telegram / "Ленинградский зоопарк"

Подчёркивается, что специалисты тщательно следят за её питанием. В ежедневном рационе медведицы — восемь-девять килограммов свежего мяса или рыбы, а также два килограмма овощей. Большую часть последних занимает свёкла — любимое лакомство Хаарчааны.

Пандёнок Московского зоопарка начал "утепляться" в ожидании своей первой зимы

Пандёнок Московского зоопарка начал "утепляться" в ожидании своей первой зимы

Тем временем животные из Московского зоопарка встретили первый снег. Так, белая медведица Айка и обитатели павильона ластоногих плавали в бассейнах, а волки и росомаха бегали в снегу.

Обложка ©

Telegram / "Ленинградский зоопарк"

Матвей Константинов
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