Ленинградский зоопарк показал, как медведица Хаарчаана грациозно ныряет в воду и кормится рыбкой
Посетителям Ленинградского зоопарка показали, как кормят белую медведицу рыбой
Белая медведица Хаарчаана — любимица публики из Ленинградского зоопарка — грациозно покормилась рыбой. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу зоопарка.
Ленинградский зоопарк показал, как белая медведица Хаарчаана грациозно кормится рыбкой. Видео © Telegram / "Ленинградский зоопарк"
Подчёркивается, что специалисты тщательно следят за её питанием. В ежедневном рационе медведицы — восемь-девять килограммов свежего мяса или рыбы, а также два килограмма овощей. Большую часть последних занимает свёкла — любимое лакомство Хаарчааны.
Тем временем животные из Московского зоопарка встретили первый снег. Так, белая медведица Айка и обитатели павильона ластоногих плавали в бассейнах, а волки и росомаха бегали в снегу.
Telegram / "Ленинградский зоопарк"