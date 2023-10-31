Ленинградский зоопарк показал, как медведица Хаарчаана грациозно ныряет в воду и кормится рыбкой

Белая медведица Хаарчаана — любимица публики из Ленинградского зоопарка — грациозно покормилась рыбой. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Ленинградский зоопарк показал, как белая медведица Хаарчаана грациозно кормится рыбкой. Видео © Telegram / "Ленинградский зоопарк"

Подчёркивается, что специалисты тщательно следят за её питанием. В ежедневном рационе медведицы — восемь-девять килограммов свежего мяса или рыбы, а также два килограмма овощей. Большую часть последних занимает свёкла — любимое лакомство Хаарчааны.