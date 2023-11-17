Регион

Уведомления отключены

17 ноября, 08:19

Мамины будни: Диндин удивила выдержкой во время кормления своего пандёнка

Директор Московского зоопарка показала, как панда Диндин кормит своего детёныша

<p>Детёныш панды Диндин из Московского зоопарка. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/svetlanaakulova1/1303" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Светлана Акулова</a></p>

Детёныш панды Диндин из Московского зоопарка. Обложка © t.me / Светлана Акулова

Двухмесячная малышка, родившаяся у панды Диндин в Московском зоопарке, по-прежнему любит проводить время в объятиях мамы и пить её молоко. Директор учреждения Светлана Акулова показала видео кормления детёныша.

Панда Диндин кормит своего детёныша. Видео © t.me / Светлана Акулова

"Будни Диндин. Кормит малышку", подписала руководитель зоопарка умилительные кадры.

Диндин поудобнее усаживает дочку перед кормлением, ласково и крепко прижимает к себе, после чего малышка начинает довольно попискивать и причмокивать. А мама-панда внимательно следит, чтобы девочке было удобно, и аккуратно поправляет её, если та начинает скатываться.

10 детёнышей панд, которые не уступают по милоте звёздочке из Московского зоопарка

10 детёнышей панд, которые не уступают по милоте звёздочке из Московского зоопарка

Напомним, 30 августа панды Жуи и Диндин дали потомство в Московском зоопарке, у них родилась девочка. Диндин не отходит от пандёнка и постоянно обнимает его. Сейчас малышка уже открыла глазки, покрылась шерстью и начала различать предметы. Диндин часто играет с детёнышем, который стал проявлять характер и покусывать маму. Вес малышки в ноябре перевалил за пять килограммов.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Животные
  • Московский зоопарк
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров