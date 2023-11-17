Мамины будни: Диндин удивила выдержкой во время кормления своего пандёнка

Двухмесячная малышка, родившаяся у панды Диндин в Московском зоопарке, по-прежнему любит проводить время в объятиях мамы и пить её молоко. Директор учреждения Светлана Акулова показала видео кормления детёныша.

Диндин поудобнее усаживает дочку перед кормлением, ласково и крепко прижимает к себе, после чего малышка начинает довольно попискивать и причмокивать. А мама-панда внимательно следит, чтобы девочке было удобно, и аккуратно поправляет её, если та начинает скатываться.