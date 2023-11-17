Мамины будни: Диндин удивила выдержкой во время кормления своего пандёнка
Директор Московского зоопарка показала, как панда Диндин кормит своего детёныша
Детёныш панды Диндин из Московского зоопарка. Обложка © t.me / Светлана Акулова
Двухмесячная малышка, родившаяся у панды Диндин в Московском зоопарке, по-прежнему любит проводить время в объятиях мамы и пить её молоко. Директор учреждения Светлана Акулова показала видео кормления детёныша.
Панда Диндин кормит своего детёныша. Видео © t.me / Светлана Акулова
"Будни Диндин. Кормит малышку", — подписала руководитель зоопарка умилительные кадры.
Диндин поудобнее усаживает дочку перед кормлением, ласково и крепко прижимает к себе, после чего малышка начинает довольно попискивать и причмокивать. А мама-панда внимательно следит, чтобы девочке было удобно, и аккуратно поправляет её, если та начинает скатываться.
Напомним, 30 августа панды Жуи и Диндин дали потомство в Московском зоопарке, у них родилась девочка. Диндин не отходит от пандёнка и постоянно обнимает его. Сейчас малышка уже открыла глазки, покрылась шерстью и начала различать предметы. Диндин часто играет с детёнышем, который стал проявлять характер и покусывать маму. Вес малышки в ноябре перевалил за пять килограммов.