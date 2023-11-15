10 детёнышей панд, которые не уступают по милоте звёздочке из Московского зоопарка

Малышка-панда Диндин из Московского зоопарка родилась только в августе этого года, а у неё уже целая армия фанатов. Неудивительно — вы видели, какая она милая? На днях пришли новости, что она весит уже пять килограммов, а в длину — 63,2 сантиметра. Ну это если вместе с хвостиком. Короче говоря, в главном зоопарке страны стало на одну очаровашку больше. Но его собратья по милоте ничуть не отстают! Собрали 10 кадров пандёнышей, которые вам точно понравятся.