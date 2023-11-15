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15 ноября, 05:00

10 детёнышей панд, которые не уступают по милоте звёздочке из Московского зоопарка

Оказалось, Диндин — далеко не единственный очаровательный малыш-панда! Собрали 10 фотодоказательств, а заодно и пушистых деток-медвежат со всех уголков света. Приготовьтесь, вам точно захочется улыбаться!

Малышка-панда Диндин из Московского зоопарка родилась только в августе этого года, а у неё уже целая армия фанатов. Неудивительно — вы видели, какая она милая? На днях пришли новости, что она весит уже пять килограммов, а в длину — 63,2 сантиметра. Ну это если вместе с хвостиком. Короче говоря, в главном зоопарке страны стало на одну очаровашку больше. Но его собратья по милоте ничуть не отстают! Собрали 10 кадров пандёнышей, которые вам точно понравятся.

"Обожаю пандочек! Какие же они милые!" Craig_manson135.

Фото © Reddit / Craig_manson135

Фото © Reddit / Craig_manson135

"Просто маленькая панда отвисает", пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Очаровательная панда-малышка", irfanullah547536.

Фото © Reddit / irfanullah547536

Фото © Reddit / irfanullah547536

"Узрите! Самое милое существо, которое вы когда-либо увидите! Детёныш панды", LightNationAnimation.

Фото © Reddit / LightNationAnimation

Фото © Reddit / LightNationAnimation

"Потягушки", John9798.

Фото © Reddit / John9798

Фото © Reddit / John9798

"Малышарики", — rwilsh.

Фото © Reddit / rwilsh

Фото © Reddit / rwilsh

"Поднимите лапки вверх, если ты малыш-панда с голливудской улыбкой", — TheFrontierzman.

Фото © Reddit / TheFrontierzman

Фото © Reddit / TheFrontierzman

"Просто дюжина пандышей", — aplindsay.

Фото © Reddit / aplindsay

Фото © Reddit / aplindsay

"Ну он вообще класс", — wadeybb.

Фото © Reddit / wadeybb

Фото © Reddit / wadeybb

"Мама-панда обнимается со своим малышом", — inertiamatter.

Фото © Reddit / inertiamatter

Фото © Reddit / inertiamatter

Кстати, Лайф внимательно следит за тем, как растёт малышка. Пандочка не только открыла глаза, но уже начала проявлять характер, покусав маму Диндин. Скоро, когда медвежонку исполнится 100 дней, ей выберут имя. Очень ждём этого события. А вы?

Панда Диндин начала играть с лапочкой-дочкой, умилительное видео показал Московский зоопарк

Панда Диндин начала играть с лапочкой-дочкой, умилительное видео показал Московский зоопарк

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Reddit / TheFrontierzman / wadeybb

Сергей Трофимов
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