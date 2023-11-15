10 детёнышей панд, которые не уступают по милоте звёздочке из Московского зоопарка
Оказалось, Диндин — далеко не единственный очаровательный малыш-панда! Собрали 10 фотодоказательств, а заодно и пушистых деток-медвежат со всех уголков света. Приготовьтесь, вам точно захочется улыбаться!
Малышка-панда Диндин из Московского зоопарка родилась только в августе этого года, а у неё уже целая армия фанатов. Неудивительно — вы видели, какая она милая? На днях пришли новости, что она весит уже пять килограммов, а в длину — 63,2 сантиметра. Ну это если вместе с хвостиком. Короче говоря, в главном зоопарке страны стало на одну очаровашку больше. Но его собратья по милоте ничуть не отстают! Собрали 10 кадров пандёнышей, которые вам точно понравятся.
"Обожаю пандочек! Какие же они милые!" — Craig_manson135.
Фото © Reddit / Craig_manson135
"Просто маленькая панда отвисает", — пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
"Очаровательная панда-малышка", — irfanullah547536.
Фото © Reddit / irfanullah547536
"Узрите! Самое милое существо, которое вы когда-либо увидите! Детёныш панды", — LightNationAnimation.
Фото © Reddit / LightNationAnimation
Фото © Reddit / John9798
Фото © Reddit / rwilsh
"Поднимите лапки вверх, если ты малыш-панда с голливудской улыбкой", — TheFrontierzman.
Фото © Reddit / TheFrontierzman
Фото © Reddit / aplindsay
Фото © Reddit / wadeybb
"Мама-панда обнимается со своим малышом", — inertiamatter.
Фото © Reddit / inertiamatter
Кстати, Лайф внимательно следит за тем, как растёт малышка. Пандочка не только открыла глаза, но уже начала проявлять характер, покусав маму Диндин. Скоро, когда медвежонку исполнится 100 дней, ей выберут имя. Очень ждём этого события. А вы?
Reddit / TheFrontierzman / wadeybb