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8 ноября, 07:26

Панда Диндин начала играть с лапочкой-дочкой, умилительное видео показал Московский зоопарк

Панда Диндин начала играть с детёнышем

<p>Диндин из Московского зоопарка играет со своим малышом. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/svetlanaakulova1/1294" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Светлана Акулова</a></p>

Диндин из Московского зоопарка играет со своим малышом. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

В Московском зоопарке панда Диндин начала играть с детёнышем. Видео трогательного досуга мамы и малышки поделилась генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Панда Диндин из Московского зоопарка играет со своим малышом. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"Такая игра — процесс общения и воспитания", — подчеркнула Акулова в своём телеграм-канале.

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Малышка-панда из Московского зоопарка показала, как выглядит осознанный взгляд в 2 месяца

Напомним, что панды Жуи и Диндин дали потомство в Московском зоопарке 30 августа, что стало уникальным событием. Диндин оказалась заботливой мамой, она не отходит от своего малыша и постоянно обнимает его. Спустя месяц после рождения стал известен пол пандёнка — это девочка. В начале октября сообщалось, что малышка уже открыла глазки. Позже детёныш полностью покрылся шерстью и стал похож на панду, но в миниатюре. А недавно сотрудники зоопарка сообщили, что малышка начала различать предметы.

Дарья Нарыкова
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