Панда Диндин начала играть с лапочкой-дочкой, умилительное видео показал Московский зоопарк
Панда Диндин начала играть с детёнышем
Диндин из Московского зоопарка играет со своим малышом. Обложка © Telegram / Светлана Акулова
В Московском зоопарке панда Диндин начала играть с детёнышем. Видео трогательного досуга мамы и малышки поделилась генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Панда Диндин из Московского зоопарка играет со своим малышом. Видео © Telegram / Светлана Акулова
"Такая игра — процесс общения и воспитания", — подчеркнула Акулова в своём телеграм-канале.
Напомним, что панды Жуи и Диндин дали потомство в Московском зоопарке 30 августа, что стало уникальным событием. Диндин оказалась заботливой мамой, она не отходит от своего малыша и постоянно обнимает его. Спустя месяц после рождения стал известен пол пандёнка — это девочка. В начале октября сообщалось, что малышка уже открыла глазки. Позже детёныш полностью покрылся шерстью и стал похож на панду, но в миниатюре. А недавно сотрудники зоопарка сообщили, что малышка начала различать предметы.