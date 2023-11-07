Регион

Уведомления отключены

7 ноября, 10:29

Малышка-панда из Московского зоопарка показала, как выглядит осознанный взгляд в 2 месяца

Московский зоопарк опубликовал новые кадры детёныша панды Диндин

<p>Внимательный взгляд детёныша панды Диндин из Московского зоопарка. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/svetlanaakulova1/1290" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Светлана Акулова</a></p>

Внимательный взгляд детёныша панды Диндин из Московского зоопарка. Обложка © T.me / Светлана Акулова

Появились новые видео дочки панды Диндин из Московского зоопарка, которая продолжает подрастать и вдумчивым взором изучает окружающий мир. Кадры очаровательного медвежонка опубликовала в личном телеграм-канале генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

Внимательный взгляд детёныша панды Диндин из Московского зоопарка. Видео © T.me / Светлана Акулова

"Наша малышка растёт. Взгляд становится более осознанным", написала Акулова под кадрами. На них двухмесячная малышка выполняет свою главную работу — лежит целыми днями и крепнет на радость родителям. Она уже превратилась в их мини-копию, но на ноги встать пока пандёнку не хватает сил.

Детёныш панды Диндин из Московского зоопарка. Фото © T.me / Светлана Акулова

Детёныш панды Диндин из Московского зоопарка. Фото © T.me / Светлана Акулова

Внимательный взгляд детёныша панды Диндин из Московского зоопарка. Обложка © T.me / Светлана Акулова

Внимательный взгляд детёныша панды Диндин из Московского зоопарка. Обложка © T.me / Светлана Акулова

Ранее Лайф писал, что детёныш панд Жуи и Диндин, родившийся в конце лета, стал видеть предметы поблизости и слышать. Подросшая малышка настолько удивилась встрече с миром, что даже облаяла сотрудников Московского зоопарка, которые за ней ухаживают.

Панда Диндин показала, что делает во время тихого часа своей 2-месячной малышки

Панда Диндин показала, что делает во время тихого часа своей 2-месячной малышки

Напомним, панды Жуи и Диндин дали потомство в Московском зоопарке 30 августа, что стало уникальным событием. Диндин оказалась заботливой мамой, она не отходит от своего малыша и постоянно обнимает его. Пол пандёнка стал известен спустя месяц после рождения — это девочка. В начале октября сообщалось, что малышка уже открыла глазки. Позже детёныш полностью покрылся шерстью и стал похож на панду, но в миниатюре. А недавно сотрудники зоопарка рассказали, что у малышки изменилось поведение: она начала различать предметы.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Московский зоопарк
  • Животные
  • Животные/ домашние питомцы
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров