Малышка-панда из Московского зоопарка показала, как выглядит осознанный взгляд в 2 месяца

"Наша малышка растёт. Взгляд становится более осознанным", — написала Акулова под кадрами. На них двухмесячная малышка выполняет свою главную работу — лежит целыми днями и крепнет на радость родителям. Она уже превратилась в их мини-копию, но на ноги встать пока пандёнку не хватает сил.