Малышка-панда из Московского зоопарка показала, как выглядит осознанный взгляд в 2 месяца
Московский зоопарк опубликовал новые кадры детёныша панды Диндин
Внимательный взгляд детёныша панды Диндин из Московского зоопарка. Обложка © T.me / Светлана Акулова
Появились новые видео дочки панды Диндин из Московского зоопарка, которая продолжает подрастать и вдумчивым взором изучает окружающий мир. Кадры очаровательного медвежонка опубликовала в личном телеграм-канале генеральный директор зоосада Светлана Акулова.
Внимательный взгляд детёныша панды Диндин из Московского зоопарка. Видео © T.me / Светлана Акулова
"Наша малышка растёт. Взгляд становится более осознанным", — написала Акулова под кадрами. На них двухмесячная малышка выполняет свою главную работу — лежит целыми днями и крепнет на радость родителям. Она уже превратилась в их мини-копию, но на ноги встать пока пандёнку не хватает сил.
Детёныш панды Диндин из Московского зоопарка. Фото © T.me / Светлана Акулова
Внимательный взгляд детёныша панды Диндин из Московского зоопарка. Обложка © T.me / Светлана Акулова
Ранее Лайф писал, что детёныш панд Жуи и Диндин, родившийся в конце лета, стал видеть предметы поблизости и слышать. Подросшая малышка настолько удивилась встрече с миром, что даже облаяла сотрудников Московского зоопарка, которые за ней ухаживают.
Напомним, панды Жуи и Диндин дали потомство в Московском зоопарке 30 августа, что стало уникальным событием. Диндин оказалась заботливой мамой, она не отходит от своего малыша и постоянно обнимает его. Пол пандёнка стал известен спустя месяц после рождения — это девочка. В начале октября сообщалось, что малышка уже открыла глазки. Позже детёныш полностью покрылся шерстью и стал похож на панду, но в миниатюре. А недавно сотрудники зоопарка рассказали, что у малышки изменилось поведение: она начала различать предметы.