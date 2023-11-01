Панда Диндин показала, что делает во время тихого часа своей 2-месячной малышки

Панда Диндин из Московского зоопарка, у которой в августе появился детёныш, наконец-то нашла время на себя. Двухмесячный пандёнок теперь может подолгу спать без маминых объятий. Новые кадры счастливого семейства публикует гендиректор учреждения Светлана Акулова.

Диндин оставила свою спавшую малышку на подстилке из листьев и принялась с аппетитом уплетать бамбуковый обед, ветку за веткой. До этого детёныш не отрывался от мамы и часто просыпался, не чувствовав её тёплого бока. Сейчас Диндин может больше времени уделять себе, например, не торопясь наедать свои округлые формы, пока детёныш вновь не попросится на ручки на лапки.