Малышка-панда покусала и нарычала на маму, но Диндин легко справилась с детскими шалостями
В Московском зоопарке пандёнок начал покусывать маму Диндин, проявляя характер
Пандёнок и его мама Диндин. Фото © t.me / Галина Акулова
Малышка, появившаяся на свет у панды Диндин в Московском зоопарке, начала проявлять характер и покусывать маму. Видео разбуянившегося пандёнка показала гендиректор учреждения Светлана Акулова.
Пандёнок и его мама Диндин. Видео © t.me / Галина Акулова
Она пояснила, что детёныш взрослеет и начинает проявлять всё большую активность в попытках изучить окружающий мир. На кадрах Диндин пытается угомонить чрезмерно развеселившуюся дочку, но та явно не хочет лежать спокойно и покусывает мамину лапу, за что получает такой же лёгкий укус в ухо.
Напомним, 30 августа панды Жуи и Диндин дали потомство в Московском зоопарке, у них родилась девочка. Диндин оказалась заботливой мамой, она не отходит от пандёнка и постоянно обнимает его. Сейчас малышка уже открыла глазки, покрылась шерстью и начала различать предметы.