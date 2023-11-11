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11 ноября, 12:40

Малышка-панда покусала и нарычала на маму, но Диндин легко справилась с детскими шалостями

В Московском зоопарке пандёнок начал покусывать маму Диндин, проявляя характер

<p>Пандёнок и его мама Диндин. Фото © t.me / <a href="https://t.me/svetlanaakulova1/1302" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Галина Акулова</a></p>

Пандёнок и его мама Диндин. Фото © t.me / Галина Акулова

Малышка, появившаяся на свет у панды Диндин в Московском зоопарке, начала проявлять характер и покусывать маму. Видео разбуянившегося пандёнка показала гендиректор учреждения Светлана Акулова.

Пандёнок и его мама Диндин. Видео © t.me / Галина Акулова

Она пояснила, что детёныш взрослеет и начинает проявлять всё большую активность в попытках изучить окружающий мир. На кадрах Диндин пытается угомонить чрезмерно развеселившуюся дочку, но та явно не хочет лежать спокойно и покусывает мамину лапу, за что получает такой же лёгкий укус в ухо.

Панда Диндин начала играть с лапочкой-дочкой, умилительное видео показал Московский зоопарк

Панда Диндин начала играть с лапочкой-дочкой, умилительное видео показал Московский зоопарк

Напомним, 30 августа панды Жуи и Диндин дали потомство в Московском зоопарке, у них родилась девочка. Диндин оказалась заботливой мамой, она не отходит от пандёнка и постоянно обнимает его. Сейчас малышка уже открыла глазки, покрылась шерстью и начала различать предметы.

Татьяна Миссуми
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