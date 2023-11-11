Малышка-панда покусала и нарычала на маму, но Диндин легко справилась с детскими шалостями

Малышка, появившаяся на свет у панды Диндин в Московском зоопарке, начала проявлять характер и покусывать маму. Видео разбуянившегося пандёнка показала гендиректор учреждения Светлана Акулова.

Она пояснила, что детёныш взрослеет и начинает проявлять всё большую активность в попытках изучить окружающий мир. На кадрах Диндин пытается угомонить чрезмерно развеселившуюся дочку, но та явно не хочет лежать спокойно и покусывает мамину лапу, за что получает такой же лёгкий укус в ухо.