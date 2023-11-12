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12 ноября, 12:30

"Вместе с хвостиком": Малышка-панда за месяц потолстела вдвое и почти перестала пугать ветеринаров

Вес детёныша панды Диндин из Московского зоопарка перевалил за 5 кг

<p>Пандёнок из Московского зоопарка. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/svetlanaakulova1/1303" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Светлана Акулова</a></p>

Пандёнок из Московского зоопарка. Обложка © t.me / Светлана Акулова

Двухмесячный пандёнок, родившийся у панды Диндин в Московском зоопарке, похоже, привык к регулярным медицинским осмотрам. Теперь детёныш порычал на ветеринаров лишь для вида и поудобнее устроился на весах. Об этом рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Пандёнок из Московского зоопарка. Фото © t.me / Светлана Акулова

Пандёнок из Московского зоопарка. Фото © t.me / Светлана Акулова

Пандёнок из Московского зоопарка. Фото © t.me / Светлана Акулова

Пандёнок из Московского зоопарка. Фото © t.me / Светлана Акулова

Пандёнок из Московского зоопарка. Фото © t.me / Светлана Акулова

Пандёнок из Московского зоопарка. Фото © t.me / Светлана Акулова

Пандёнок из Московского зоопарка. Фото © t.me / Светлана Акулова

Пандёнок из Московского зоопарка. Фото © t.me / Светлана Акулова

"С малышкой всё хорошо. Весит 5042 грамма, длина тела 56,1 сантиметра, с хвостиком вместе 63,2 сантиметра. Снова немного нас попугала, но сегодня меньше", — уточнила она.

"Плюшевая" малышка спокойно дала себя осмотреть и сама с любопытством оглядывалась по сторонам, не став пускать в ход коготки.

Малышка-панда из Московского зоопарка показала, как выглядит осознанный взгляд в 2 месяца

Малышка-панда из Московского зоопарка показала, как выглядит осознанный взгляд в 2 месяца

Напомним, 30 августа панды Жуи и Диндин дали потомство в Московском зоопарке, у них родилась девочка. Диндин оказалась заботливой мамой, она не отходит от пандёнка и постоянно обнимает его. Сейчас малышка уже открыла глазки, покрылась шерстью и начала различать предметы. Диндин часто играет с детёнышем, который стал проявлять характер и покусывать маму.

Татьяна Миссуми
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