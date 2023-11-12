"Вместе с хвостиком": Малышка-панда за месяц потолстела вдвое и почти перестала пугать ветеринаров

Двухмесячный пандёнок, родившийся у панды Диндин в Московском зоопарке, похоже, привык к регулярным медицинским осмотрам. Теперь детёныш порычал на ветеринаров лишь для вида и поудобнее устроился на весах. Об этом рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Пандёнок из Московского зоопарка. Фото © t.me / Светлана Акулова

Пандёнок из Московского зоопарка. Фото © t.me / Светлана Акулова

Пандёнок из Московского зоопарка. Фото © t.me / Светлана Акулова

Пандёнок из Московского зоопарка. Фото © t.me / Светлана Акулова

"С малышкой всё хорошо. Весит 5042 грамма, длина тела 56,1 сантиметра, с хвостиком вместе 63,2 сантиметра. Снова немного нас попугала, но сегодня меньше", — уточнила она.