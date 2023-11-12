"Вместе с хвостиком": Малышка-панда за месяц потолстела вдвое и почти перестала пугать ветеринаров
Вес детёныша панды Диндин из Московского зоопарка перевалил за 5 кг
Пандёнок из Московского зоопарка. Обложка © t.me / Светлана Акулова
Двухмесячный пандёнок, родившийся у панды Диндин в Московском зоопарке, похоже, привык к регулярным медицинским осмотрам. Теперь детёныш порычал на ветеринаров лишь для вида и поудобнее устроился на весах. Об этом рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
"С малышкой всё хорошо. Весит 5042 грамма, длина тела 56,1 сантиметра, с хвостиком вместе 63,2 сантиметра. Снова немного нас попугала, но сегодня меньше", — уточнила она.
"Плюшевая" малышка спокойно дала себя осмотреть и сама с любопытством оглядывалась по сторонам, не став пускать в ход коготки.
Напомним, 30 августа панды Жуи и Диндин дали потомство в Московском зоопарке, у них родилась девочка. Диндин оказалась заботливой мамой, она не отходит от пандёнка и постоянно обнимает его. Сейчас малышка уже открыла глазки, покрылась шерстью и начала различать предметы. Диндин часто играет с детёнышем, который стал проявлять характер и покусывать маму.