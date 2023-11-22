В Крыму ищут неуловимого тигра, свободно гуляющего по полуострову

В Крыму ищут краснокнижного амурского тигра, который, предположительно, наследил в Ленинском районе республики. В Росприроднадзоре считают, что нетипичный для этого региона представитель семейства кошачьих жил в неволе, однако в какой-то момент попал в дикую природу. Он мог уйти из парка львов "Тайган" или от хозяев, которые держали его незаконно, сообщает телеграм-канал "Mash на волне".

В крымском парке "Тайган" заявили, что от них не сбегал тигр. Видео © Telegram / "Mash на волне"

При этом в "Тайгане" заявили, что от них никто не сбегал, а слухи о неуловимом крымском тигре ходят уже полгода. Руководитель пресс-службы парка Татьяна Алексагина рассказала, что впервые о "мифическом хищнике" им сообщили в начале лета. Сотрудники пока скептически относятся к этой информации, так как нет фото и видео. Если тигр всё же появится, его приютят в "Тайгане".

Следы, которые оставил, предположительно, краснокнижный тигр в Крыму. Фото © Telegram / "Mash на волне"

"Наши тигры все на месте. Летом звонили, говорили, что якобы ходит какой-то тигр. Но ни одной фотографии. Да, тигр ходит столько времени. Никого не сожрал, да. То, что это не наш тигр, — это однозначно", — подчеркнула Алексагина.

Следы, которые оставил, предположительно, краснокнижный тигр в Крыму. Фото © Telegram / "Mash на волне"