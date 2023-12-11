"Все наши делают": Российские звёзды ударились в интимное омоложение — что это такое и сколько стоит
Красивый человек должен быть таким везде, считают некоторые знаменитости, решившие пройти курс интересных омолаживающих процедур. Но вот ухаживают теперь за кожей не только лица. Что за новый тренд такой?
За и против: звёзды российской эстрады поделились мнением по поводу интимного омоложения. Лолита Милявская, Анфиса Чехова. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Звёзды отечественного шоу-бизнеса активно обсуждают нашумевшую и ставшую вдруг популярной процедуру, которая для некоторых может показаться смущающей. Интимное омоложение — вот что стало темой яркой дискуссии среди знаменитых женщин, которых мы привыкли видеть на сцене. А что такого, спросят некоторые. Это нормально — ухаживать за собой даже в тех местах, которые не показывают публично. Однако, как и всегда, нашлись звёзды, которые высказываются за подобные косметологические процедуры, а также противники таковых.
Например, знаменитая секс-дива и телеведущая Анфиса Чехова не видит в этом ничего сверхъестественного. По словам знаменитости, многие её коллеги уже попробовали модную процедуру. А заодно она рассказала, чем омоложение отличается от пластики.
"Интимная пластика — это когда что-то подрезают, перешивают. А омоложение — это когда отбеливают, увлажняют гилауронкой. Я узнала об этом от одной звезды. Она сказала, что все наши уже делают", — говорит Анфиса.
Как российские звёзды относятся к интимному омоложению? Фото © ТАСС / Сергей Виноградов / Вячеслав Прокофьев
Ещё одной знаменитостью, в какой-то мере поддерживающей идею ухода за собой везде, оказалась экс-солистка группы "Тутси" Настя Крайнова. Она не только разузнала, сколько такой уход за "вторым лицом" стоит, но также выразила мнение, что подобные косметологические сеансы абсолютно нормальны. "То есть отсасывать жир и перекраивать лицо, подтягивать мышцы — это нормально, а там чем хуже? Там тоже наше лицо, так скажем. Стоит около 50–60 тысяч", — рассказывает певица.
А вот знаменитая юмористка Елена Воробей оказалась по ту сторону баррикад в вопросе интимного омоложения. Артистка рассказала, что вообще не понимает, зачем такое делать: "Я ещё понимаю, как Филипп Бедросович обновил подушки безопасности заднего ряда сидений. Но это — я вообще не знаю".
Удивительно, но среди тех, кто не допустит человека со шприцем к своему интимному месту, оказалась и эпатажная экспериментаторша с внешностью Лолита. В интервью для канала НТВ певица выразила прямую позицию, что её в числе желающих встать в эту очередь никогда не будет.
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