"Все наши делают": Российские звёзды ударились в интимное омоложение — что это такое и сколько стоит

Звёзды отечественного шоу-бизнеса активно обсуждают нашумевшую и ставшую вдруг популярной процедуру, которая для некоторых может показаться смущающей. Интимное омоложение — вот что стало темой яркой дискуссии среди знаменитых женщин, которых мы привыкли видеть на сцене. А что такого, спросят некоторые. Это нормально — ухаживать за собой даже в тех местах, которые не показывают публично. Однако, как и всегда, нашлись звёзды, которые высказываются за подобные косметологические процедуры, а также противники таковых.

Например, знаменитая секс-дива и телеведущая Анфиса Чехова не видит в этом ничего сверхъестественного. По словам знаменитости, многие её коллеги уже попробовали модную процедуру. А заодно она рассказала, чем омоложение отличается от пластики.

"Интимная пластика — это когда что-то подрезают, перешивают. А омоложение — это когда отбеливают, увлажняют гилауронкой. Я узнала об этом от одной звезды. Она сказала, что все наши уже делают", — говорит Анфиса.

Как российские звёзды относятся к интимному омоложению? Фото © ТАСС / Сергей Виноградов / Вячеслав Прокофьев

Ещё одной знаменитостью, в какой-то мере поддерживающей идею ухода за собой везде, оказалась экс-солистка группы "Тутси" Настя Крайнова. Она не только разузнала, сколько такой уход за "вторым лицом" стоит, но также выразила мнение, что подобные косметологические сеансы абсолютно нормальны. "То есть отсасывать жир и перекраивать лицо, подтягивать мышцы — это нормально, а там чем хуже? Там тоже наше лицо, так скажем. Стоит около 50–60 тысяч", — рассказывает певица.

А вот знаменитая юмористка Елена Воробей оказалась по ту сторону баррикад в вопросе интимного омоложения. Артистка рассказала, что вообще не понимает, зачем такое делать: "Я ещё понимаю, как Филипп Бедросович обновил подушки безопасности заднего ряда сидений. Но это — я вообще не знаю".

Удивительно, но среди тех, кто не допустит человека со шприцем к своему интимному месту, оказалась и эпатажная экспериментаторша с внешностью Лолита. В интервью для канала НТВ певица выразила прямую позицию, что её в числе желающих встать в эту очередь никогда не будет.