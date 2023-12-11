Учительница с Урала разгромила Shaman в вокальной дуэли, заворожив своим голосом жюри
Shaman уступил в шоу "Перепой звезду!" учительнице из Екатеринбурга со счётом 5:0
Певец Shaman с Татьяной Смирнягиной. Обложка © 1tv
Певец Shaman (Ярослав Дронов) всухую проиграл музыкальную дуэль на вокальном шоу "Перепой звезду!" на Первом канале. Он выступал в паре с преподавателем по сценической речи из Екатеринбурга Татьяной Смирнягиной.
"Это программа, которая даёт шанс показать свои таланты, называется "Перепой звезду!". Со всей ответственностью заявляю, мне перепеть звезду не удалось", — сказал Shaman.
В последнем выпуске шоу Shaman и Татьяна исполнили песню “Ты моя”. По правилам передачи первый куплет поёт непрофессиональный певец, а на втором куплете вступает звезда. Финал исполняют дуэтом.
Члены жюри — Пётр Дранга, Денис Казанский, Егор Кончаловский, Надежда Михалкова, Лариса Гузеева — отдали свои голоса в пользу преподавателя сценической речи. Shaman проиграл со счетом 5:0.
Помимо Shaman в шоу участвовали такие знаменитости, как Лариса Долина, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Владимир Пресняков, Валерия, Сосо Павлиашвили, Зара, Юлианна Караулова, Любовь Успенская, Жасмин и другие российские знаменитости.
А ранее Лайф сообщал, что Shaman, Олег Газманов и Николай Расторгуев (группа "Любэ") вошли в топ-5 современных музыкантов-патриотов, а вот Алла Пугачёва и Андрей Макаревич* заняли места в антитопе россиян, показали результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.