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27 ноября, 15:29

Shaman посоветовал посмотреть видео после вопроса о романе с Мизулиной

Певец Shaman рассказал о прекрасных отношениях с Екатериной Мизулиной

<p>Певец Shaman (Ярослав Дронов) вместе с Екатериной Мизулиной. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shaman_channel" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Shaman</a></p>

Певец Shaman (Ярослав Дронов) вместе с Екатериной Мизулиной. Обложка © Telegram / Shaman

Российский певец Ярослав Дронов (Shaman) рассказал, что у него прекрасные отношения с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. А на днях он даже подарил небезызвестной общественнице букет цветов.

"Мы прекрасно общаемся, это можно видеть по видео, которые совместно публикуем", сказал Дронов в беседе с NEWS.ru.

Одно из видео Shaman и Мизулиной. Видео © Telegram / Shaman / Екатерина Мизулина

При этом исполнитель отказался комментировать многочисленные предположения о возможных романтических отношениях с Мизулиной. Шаман лишь посоветовал всем сплетникам "фантазировать дальше".

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Ранее Shaman рассказал, почему выбирает женщин намного старше себя. Отметим, что сейчас Ярослав Дронов женат на Елене Мартыновой, которая старше него на 14 лет. По словам 31-летнего музыканта, она сама позвонила ему после одного мероприятия и предложила организовать концерт. Как оказалось, это был лишь предлог познакомиться. Также известно, что первая жена Дронова была старше него на шесть лет.


Наталья Исакова
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