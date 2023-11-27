Shaman посоветовал посмотреть видео после вопроса о романе с Мизулиной
Певец Shaman рассказал о прекрасных отношениях с Екатериной Мизулиной
Певец Shaman (Ярослав Дронов) вместе с Екатериной Мизулиной. Обложка © Telegram / Shaman
Российский певец Ярослав Дронов (Shaman) рассказал, что у него прекрасные отношения с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. А на днях он даже подарил небезызвестной общественнице букет цветов.
"Мы прекрасно общаемся, это можно видеть по видео, которые совместно публикуем", — сказал Дронов в беседе с NEWS.ru.
Одно из видео Shaman и Мизулиной. Видео © Telegram / Shaman / Екатерина Мизулина
При этом исполнитель отказался комментировать многочисленные предположения о возможных романтических отношениях с Мизулиной. Шаман лишь посоветовал всем сплетникам "фантазировать дальше".
Ранее Shaman рассказал, почему выбирает женщин намного старше себя. Отметим, что сейчас Ярослав Дронов женат на Елене Мартыновой, которая старше него на 14 лет. По словам 31-летнего музыканта, она сама позвонила ему после одного мероприятия и предложила организовать концерт. Как оказалось, это был лишь предлог познакомиться. Также известно, что первая жена Дронова была старше него на шесть лет.