Shaman посоветовал посмотреть видео после вопроса о романе с Мизулиной

Российский певец Ярослав Дронов (Shaman) рассказал, что у него прекрасные отношения с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. А на днях он даже подарил небезызвестной общественнице букет цветов.

"Мы прекрасно общаемся, это можно видеть по видео, которые совместно публикуем", — сказал Дронов в беседе с NEWS.ru.

Одно из видео Shaman и Мизулиной. Видео © Telegram / Shaman / Екатерина Мизулина