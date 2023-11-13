Shaman принял Пугачёву в армию своих поклонниц после цитаты в оправдании за "холопов"

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) принял Аллу Пугачёву в армию своих поклонниц после того, как Примадонна его процитировала. Артист заметил, что очень рад пополнению.

"Я очень рад, что в ряды моих поклонниц прибыло пополнение. Добро пожаловать!" — коротко высказался Shaman в комментарии с "Газетой.ru".

Напомним, Пугачёва вспомнила Дронова в обращении к своим хейтерам, которых считает холопами и рабами. Она назвала их кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников. Примадонна объявила безнадёжными любые попытки обесценить её имя или творчество, поскольку, по её убеждению, миллионы поклонников никогда от неё не отвернутся. Заключила Пугачёва своё обращение одной важной фразой, которую когда-то просила сказать певца Shaman.