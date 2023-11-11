Алла Пугачёва объяснилась за "холопов" после побега на Кипр и процитировала Shaman

Российская певица Алла Пугачёва ответила своим хейтерам и объяснила, кого подразумевала в своём скандальном заявлении о холопах и рабах, в её речи нашлось место и для певца Shaman (Ярослав Дронов). Свой развёрнутый ответ артистка опубликовала на странице в социальной сети.

"Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников. Вы такие забавные! Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами, народ-то в данном случае ни при чём, он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньём пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью", — говорится в посте Пугачёвой.

Она назвала безнадёжными любые попытки обесценить её имя или творчество, ведь миллионы поклонников никогда от неё не отвернутся. Она напомнила, что давно не поёт на сцене, но для многих её голос остаётся по-прежнему важным, потому что она долгое время не щадила себя, выступая, чтобы люди были счастливы. Кроме того, Примадонна призвала не считать её деньги, ведь она заработала их честным и упорным эстрадным трудом, но они для неё не приоритет, так как наивысшей ценностью она считает свободу.

"Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу, теперь и я её скажу, хоть меня никто и не просит: "Вы обо мне ещё услышите!" Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах. Спасибо. Алла Пугачёва", — заключила артистка.