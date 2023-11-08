"Shaman нажал на красную кнопку": Продюсер Цыганов объяснил, почему Пугачёва не вернётся жить в РФ

Певица Алла Пугачёва и её муж Максим Галкин* никогда не вернутся жить в Россию из-за произошедшего разделения общества "на людей и нелюдей". Об этом заявил продюсер Вадим Цыганов. Он считает, что этот вопрос не зависит ни от артистки, ни от позиции правительства.

"Уже случилась та ситуация, Shaman уже "нажал на красную кнопку" (во время сольного концерта. — Прим. Лайфа). Её нажали, и уже невозможно отыграть назад. Это точно, даже не на 99%, я, конечно, могу ошибаться, но не хотелось бы", — сказал Цыганов в беседе с NEWS.ru.

Отрывок из концерта Shaman. Видео © Первый канал

Цыганов добавил, что предпочитает сотрудничать с теми, кого он любит. Он указал, что никогда не был заинтересован в том, чтобы сотрудничать с Пугачёвой, хотя мог поработать с ней. Отметим, что певец Shaman во время сольного концерта нажал на символическую "красную кнопку". В этот момент музыкант исполнял песню "Я русский". Красная кнопка находилась в чёрном чемоданчике.