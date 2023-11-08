Зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай заявил, что предателей России нельзя пускать в страну и нужно лишить их гражданства. По его словам, это касается и певицы Аллы Пугачёвой, которая недавно приезжала на родину и даже может рассмотреть Москву для своего выступления.

"Всех предателей, в том числе и Аллу Пугачёву, вообще не надо пускать в РФ. Они должны быть лишены российского гражданства. Они и так уже не русские и не имеют никакого отношения к нашей стране благодаря своей деятельности и высказываниям, просто это нужно закрепить официально", — сказал он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

При этом депутат Госдумы — публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман — отметил, что Пугачёва, в отличие от её супруга Максима Галкина*, не делала незаконных высказываний. Он считает, что в связи с этим нет причин для её преследования, а остальные моменты должны остаться на совести артистки.

"Россия — страна свободная и демократичная, здесь каждый вправе говорить то, что считает нужным, если это не причиняет ущерба другим гражданам. Тут уже каждый должен сам решить, что ему диктует совесть, а также как ему относиться к тем, кто поддерживает певицу деньгами", — сказал Вассерман.

Ранее Лайф рассказывал, что певица Алла Пугачёва намерена вернуться на сцену на новогодних праздниках. При этом охотнее всего артистка готова петь на Кипре и в Дубае, но рассматривает и Москву. Продюсеры Пугачёвой уже ищут ей сессионных музыкантов для концертов и обновляют райдер, в котором предусмотрен рекордный гонорар в 500 тысяч долларов.